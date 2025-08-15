La obra del artista Marcelo Andrade que muestra al prócer en su etapa de vejez, ya instalado con Boulogne Sur Mer, pasará a ser parte del Patrimonio de Casa de Gobierno.

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

El próximo lunes 18 de agosto, a las 10, se llevará a cabo un especial acto en el Memorial de la Bandera de los Andes, ubicado en el Centro Cívico. Allí se mostrará un nuevo cuadro adquirido sobre San Martín. Será un día después de que se celebren 175 años del fallecimiento del prócer Don José de San Martín, referente indiscutible de la historia política sudamericana.

Del acto participarán autoridades y alumnos y docentes de distintas escuelas de la provincia.

Sobre el cuadro “San Martín… el peso del legado” es una obra realizada por el artista Marcelo Andrade. Es un óleo sobre tela, de 2 metros por 1,70 metros, del año 2025. Es una obra contemporánea de estilo neorrealista.

Memorial de la bandera en Mendoza San Martín… el peso del legado, obra del artista Marcelo Andrade, se suma al Memorial de la bandera. Gobierno de Mendoza

De la celebración participarán Los Trovadores de Cuyo, que interpretarán “Los 60 granaderos” y “La marcha de San Lorenzo”.