15 de agosto de 2025 - 17:20

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

La obra del artista Marcelo Andrade que muestra al prócer en su etapa de vejez, ya instalado con Boulogne Sur Mer, pasará a ser parte del Patrimonio de Casa de Gobierno.

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Foto:

Gobierno de Mendoza
Por Redacción

El próximo lunes 18 de agosto, a las 10, se llevará a cabo un especial acto en el Memorial de la Bandera de los Andes, ubicado en el Centro Cívico. Allí se mostrará un nuevo cuadro adquirido sobre San Martín. Será un día después de que se celebren 175 años del fallecimiento del prócer Don José de San Martín, referente indiscutible de la historia política sudamericana.

Leé además

El Cristo de la Hermandad, atrás los cerros parcialmente con nieve. La postal que volvió a atraer la mirada del turismo.

Manzano Histórico: la agenda de actividades para conmemorar a San Martín

Por Gisel Guajardo
Mendoza celebra a San Martín

Las actividades para celebrar a San Martín en Mendoza: una variada agenda histórica

Por Redacción Sociedad

Del acto participarán autoridades y alumnos y docentes de distintas escuelas de la provincia.

Sobre el cuadro

“San Martín… el peso del legado” es una obra realizada por el artista Marcelo Andrade. Es un óleo sobre tela, de 2 metros por 1,70 metros, del año 2025. Es una obra contemporánea de estilo neorrealista.

Memorial de la bandera en Mendoza
San Martín… el peso del legado, obra del artista Marcelo Andrade, se suma al Memorial de la bandera.

San Martín… el peso del legado, obra del artista Marcelo Andrade, se suma al Memorial de la bandera.

La misma ha sido adquirida por el Gobierno de Mendoza y pasará a integrar la colección del Patrimonio de la Casa de Gobierno.

De la celebración participarán Los Trovadores de Cuyo, que interpretarán “Los 60 granaderos” y “La marcha de San Lorenzo”.

Sobre el Memorial

Ubicado en el Centro Cívico de la Provincia, el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes consta de tres salas. En la primera, se encuentra la Bandera del Ejército de los Andes, el símbolo máximo de la Gesta Libertadora y primera bandera independiente de Sudamérica.

Memorial de la bandera en Mendoza
Memorial de la bandera en Mendoza

Memorial de la bandera en Mendoza

La segunda sala alberga dos Banderas Realistas capturadas por el Gral. San Martín en las batallas de la independencia y que fueron obsequiadas por nuestro Héroe Máximo al pueblo mendocino.

Finalmente, se encuentra un Auditorio, en el que se proyectan videos referidos a la creación de la Bandera del Ejército de los Andes y la Gesta Sanmartiniana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes

Video, piñas y escándalo: miembros de bomberos San Martín y Palmira se enfrentaron en un depósito municipal

Por Enrique Pfaab
El padre Dany, el cura influencer, pidió que quiten los autos chocados del costado de la iglesia

"Decadencia": el pedido del cura influencer para quitar los autos chocados del costado de una iglesia

Por Enrique Pfaab
Internas del PJ en San Martín y Junín (Gentileza ARN Diario)

En la interna del PJ ganó el oficialismo en San Martín y Junín

Por Enrique Pfaab
Se restauró y colocó la escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda.

El cuidado de las esculturas al aire libre

Por Editorial