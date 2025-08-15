15 de agosto de 2025 - 10:31

Las actividades para celebrar a San Martín en Mendoza: una variada agenda histórica

Con una amplia agenda, la provincia invita a mendocinos y turistas a participar de actividades culturales, recreativas y educativas, pensadas para toda la familia.

Mendoza celebra a San Martín

Mendoza celebra a San Martín

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Durante este fin de semana largo, Mendoza se viste de historia para conmemorar el aniversario de la Inmortalidad del General José de San Martín. La provincia preparó una amplia variedad de actividades culturales, recreativas y educativas para mendocinos y turistas, con opciones para toda la familia.

Leé además

Cada estación tiene topes y porcentajes distintos: Shell 25%, YPF 15% y Axion 10%.

Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Archivo Los Andes

Entre lluvia y sol: así estará el tiempo este fin de semana largo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Mendoza celebra a San Martín
Mendoza celebra a San Martín

Mendoza celebra a San Martín

Actividades sanmartinianas en Mendoza

Ciudad de Mendoza:

La capital provincial ofrece experiencias como el Bicitour Sanmartiniano, visitas guiadas temáticas y la obra de teatro "San Martín, un caballero de principio a fin", ideales para revivir el legado del Libertador.

Las Heras:

Las actividades comienzan el 16 de agosto con una Jornada de Capacitación Sanmartiniana en la Sala Cultural Malvinas Argentinas. Este encuentro académico, de 10 a 14, contará con destacados expositores que profundizarán en la vida y obra del prócer.

Tunuyán:

En el emblemático Manzano Histórico, la Municipalidad ha organizado un extenso programa del 15 al 17 de agosto. El lugar será epicentro de actividades culturales, turísticas y recreativas para todas las edades, buscando consolidar el movimiento turístico en una de las fechas más importantes del año.

San Rafael:

Con motivo de los 200 años de las Máximas del Libertador, la Municipalidad de San Rafael desarrollará una semana completa de eventos educativos y patrióticos. Las escuelas, los vecinos y la presencia del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo serán los protagonistas de esta celebración.

Una muestra histórica y un nuevo cuadro de San Martín en Godoy Cruz

El Espacio Arizu de Godoy Cruz presentará la exposición "Memoria viva de San Martín", que conmemora los 175 años de su fallecimiento. La muestra, con entrada libre y gratuita durante agosto y septiembre, exhibirá valiosos documentos históricos y ofrecerá encuentros con historiadores y actividades educativas.

Además, el lunes 18, el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes inaugurará un nuevo óleo sobre tela del General. La obra, titulada "San Martín... el peso del legado", es una creación de 2x1,70 metros del artista Marcelo Andrade, y presenta un estilo contemporáneo de corte neorrealista.

Mendoza celebra a San Martín
Mendoza celebra a San Martín

Mendoza celebra a San Martín

Pasaporte Nacional Sanmartiniano, una nueva experiencia turística

Mendoza se destaca como la provincia con la mayor cantidad de sitios sanmartinianos certificados. Para poner en valor este patrimonio, se ha creado el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, una nueva estrategia de turismo cultural.

Este documento permitirá a los visitantes documentar sus recorridos, aprender sobre la historia de la independencia y fortalecer su conexión con la figura de San Martín y sus valores de libertad y patriotismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei recibió a los integrantes del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya.

Javier Milei recibió a los militares de Mendoza que hicieron cumbre en el Himalaya

Por Redacción Política
Pronóstico: así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Pronóstico para este viernes en Mendoza: a qué hora se vienen las lluvias y en qué zonas

Por Redacción Sociedad
Ambulancias de colores: cambios en el Servicio Coordinado de Emergencias que aumentó en 50% la flota de vehículos y tendrán tres niveles de respuesta. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza  

Ambulancias de colores en Mendoza: cuáles serán los cambios en el Servicio de Emergencias Coordinado

Por Verónica De Vita
Elecciones nacionales. Archivo

Elecciones: una empresa conocida se quedó con la impresión de las boletas nacionales para Mendoza

Por Redacción Política