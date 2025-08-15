Las actividades para celebrar a San Martín en Mendoza: una variada agenda histórica

Durante este fin de semana largo, Mendoza se viste de historia para conmemorar el aniversario de la Inmortalidad del General José de San Martín. La provincia preparó una amplia variedad de actividades culturales, recreativas y educativas para mendocinos y turistas, con opciones para toda la familia.

La capital provincial ofrece experiencias como el Bicitour Sanmartiniano, visitas guiadas temáticas y la obra de teatro "San Martín, un caballero de principio a fin", ideales para revivir el legado del Libertador.

Las actividades comienzan el 16 de agosto con una Jornada de Capacitación Sanmartiniana en la Sala Cultural Malvinas Argentinas. Este encuentro académico, de 10 a 14, contará con destacados expositores que profundizarán en la vida y obra del prócer.

En el emblemático Manzano Histórico , la Municipalidad ha organizado un extenso programa del 15 al 17 de agosto. El lugar será epicentro de actividades culturales, turísticas y recreativas para todas las edades, buscando consolidar el movimiento turístico en una de las fechas más importantes del año.

Con motivo de los 200 años de las Máximas del Libertador, la Municipalidad de San Rafael desarrollará una semana completa de eventos educativos y patrióticos. Las escuelas, los vecinos y la presencia del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo serán los protagonistas de esta celebración.

Una muestra histórica y un nuevo cuadro de San Martín en Godoy Cruz

El Espacio Arizu de Godoy Cruz presentará la exposición "Memoria viva de San Martín", que conmemora los 175 años de su fallecimiento. La muestra, con entrada libre y gratuita durante agosto y septiembre, exhibirá valiosos documentos históricos y ofrecerá encuentros con historiadores y actividades educativas.

Además, el lunes 18, el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes inaugurará un nuevo óleo sobre tela del General. La obra, titulada "San Martín... el peso del legado", es una creación de 2x1,70 metros del artista Marcelo Andrade, y presenta un estilo contemporáneo de corte neorrealista.

Pasaporte Nacional Sanmartiniano, una nueva experiencia turística

Mendoza se destaca como la provincia con la mayor cantidad de sitios sanmartinianos certificados. Para poner en valor este patrimonio, se ha creado el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, una nueva estrategia de turismo cultural.

Este documento permitirá a los visitantes documentar sus recorridos, aprender sobre la historia de la independencia y fortalecer su conexión con la figura de San Martín y sus valores de libertad y patriotismo.