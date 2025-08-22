22 de agosto de 2025 - 12:20

Hasta 50% menos: cadena de supermercados remata pantalones, camperas y remeras desde $6.999

Las ofertas abarcan ropa para hombres, mujeres y niños. Te mostramos los precios en la siguiente nota.

Los Andes | Redacción Economía
La cadena de supermercados Coto lanzó ofertas para quienes buscan renovar su guardarropa sin vaciar la billetera: prendas de ropa con un 50% de descuento.

La promoción, válida tanto en sucursales físicas como en su plataforma online, incluye artículos seleccionados de hombre, mujer y niños, desde remeras, sweaters, camperas y pantalones hasta pijamas. Se destacan especialmente camperas desde $27.999, así como jeans en $24.999.

La combinación de calidad y ahorro convierte esta oferta en una oportunidad destacada dentro del panorama de ventas de indumentaria.

En un contexto donde los precios de la indumentaria se mantienen altos, ya que miles de argentinos viajan a países como Chile en busca de ofertas, esta promoción se presenta como un alivio para quienes buscan equilibrar presupuesto y necesidades de vestimenta.

Te mostramos algunos ejemplos disponibles:

Ofertas en Coto: descuentos del 50% en ropa para hombre

Coto ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas del 50% en la mayoría de los productos de vestuario.

Entre los modelos destacados figuran:

  • Remera Caba Estampa Palm Mc Blanco Talle XL — $6.999,50 (Regular $13.999)

  • Remera Hombre Est Ico Montañ Perla Talle S — $7.999,50 (Regular $15.999)

  • Remera Hombre Bord Natural Gris Talle L — $7.999,50 (Regular $15.999)

  • Sweater Gris Punto Retenido Talle XL — $24.999,50 (Regular $49.999)

  • Jean Slim Fit Elastizado con Roturas Azul Talle 50 — $32.499,50 (Regular $64.999)

  • Jean Straight Rígido Azul Oscuro Talle 52 — $32.499,50 (Regular $64.999)

  • Campera Aviador Talle 52 — $37.499,50 (Regular $74.999)

  • Campera Hombre c/Capucha Tostado Talle 48 — $47.499,50 (Regular $94.999)

  • Parka con Capucha Talle 50 — $54.999,50 (Regular $109.999)

  • Campera Hombre Parka Bolsillo Camel Talle 40 — $59.999,50 (Regular $119.999)

Ofertas en Coto: descuentos del 50% en ropa para mujer

  • Musculosa Dama Crudo Talle L - $7.499,50 – Precio Regular: $14.999,00
  • Legging Dama Negro Talle M) - $14.499,50 – Precio Regular: $28.999,00
  • Pantalón Palazzo Con Bolsillos Marino Talle XXL - $14.999,50 – Precio Regular: $29.999,00
  • Jean Dama Slouchy Con Pinzas Talle 3 - $24.999,50 – Precio Regular: $49.999,00
  • Campera Dama Corta Negra Talle 40 - $27.999,50 – Precio Regular: $55.999,00
  • Campera Dama Corta Biker Pu Negra Talle 42 - $34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00
  • Campera Dama Larga Verde Talle 42 - $34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00
  • Campera Dama Estampada Animal Print - $34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00
  • Campera Dama Parka Bord Talle 40 - $34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00

Los descuentos estarán vigentes hasta agotar stock en cada supermercado. En algunos casos, las promociones pueden variar según la sucursal o la compra online, aplicándose únicamente a los productos incluidos en los listados oficiales de cada cadena.

