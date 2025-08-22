Las ofertas abarcan ropa para hombres, mujeres y niños. Te mostramos los precios en la siguiente nota.

Ofertas al 50% de ropa en Coto

Hasta 50% menos: cadena de supermercados remata pantalones, camperas y remeras desde $6.999

La cadena de supermercados Coto lanzó ofertas para quienes buscan renovar su guardarropa sin vaciar la billetera: prendas de ropa con un 50% de descuento.

La promoción, válida tanto en sucursales físicas como en su plataforma online, incluye artículos seleccionados de hombre, mujer y niños, desde remeras, sweaters, camperas y pantalones hasta pijamas. Se destacan especialmente camperas desde $27.999, así como jeans en $24.999.

En un contexto donde los precios de la indumentaria se mantienen altos, ya que miles de argentinos viajan a países como Chile en busca de ofertas, esta promoción se presenta como un alivio para quienes buscan equilibrar presupuesto y necesidades de vestimenta.

En un contexto donde los precios de la indumentaria se mantienen altos, ya que miles de argentinos viajan a países como Chile en busca de ofertas, esta promoción se presenta como un alivio para quienes buscan equilibrar presupuesto y necesidades de vestimenta.

Te mostramos algunos ejemplos disponibles:

Ofertas en Coto: descuentos del 50% en ropa para hombre Coto ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas del 50% en la mayoría de los productos de vestuario. Entre los modelos destacados figuran: Remera Caba Estampa Palm Mc Blanco Talle XL — $ 6.999,50 (Regular $13.999)

Remera Hombre Est Ico Montañ Perla Talle S — $ 7.999,50 (Regular $15.999)

Remera Hombre Bord Natural Gris Talle L — $ 7.999,50 (Regular $15.999)

Sweater Gris Punto Retenido Talle XL — $ 24.999,50 (Regular $49.999)

Jean Slim Fit Elastizado con Roturas Azul Talle 50 — $ 32.499,50 (Regular $64.999)

Jean Straight Rígido Azul Oscuro Talle 52 — $ 32.499,50 (Regular $64.999)

Campera Aviador Talle 52 — $ 37.499,50 (Regular $74.999)

Campera Hombre c/Capucha Tostado Talle 48 — $ 47.499,50 (Regular $94.999)

Parka con Capucha Talle 50 — $ 54.999,50 (Regular $109.999)

Campera Hombre Parka Bolsillo Camel Talle 40 — $ 59.999,50 (Regular $119.999)

Musculosa Dama Crudo Talle L - $7.499,50 – Precio Regular: $14.999,00

– Precio Regular: $14.999,00 Legging Dama Negro Talle M) - $ 14.499,50 – Precio Regular: $28.999,00

– Precio Regular: $28.999,00 Pantalón Palazzo Con Bolsillos Marino Talle XXL - $ 14.999,50 – Precio Regular: $29.999,00

– Precio Regular: $29.999,00 Jean Dama Slouchy Con Pinzas Talle 3 - $ 24.999,50 – Precio Regular: $49.999,00

– Precio Regular: $49.999,00 Campera Dama Corta Negra Talle 40 - $ 27.999,50 – Precio Regular: $55.999,00

– Precio Regular: $55.999,00 Campera Dama Corta Biker Pu Negra Talle 42 - $ 34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00

– Precio Regular: $69.999,00 Campera Dama Larga Verde Talle 42 - $ 34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00

– Precio Regular: $69.999,00 Campera Dama Estampada Animal Print - $ 34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00

– Precio Regular: $69.999,00 Campera Dama Parka Bord Talle 40 - $34.999,50 – Precio Regular: $69.999,00 Los descuentos estarán vigentes hasta agotar stock en cada supermercado. En algunos casos, las promociones pueden variar según la sucursal o la compra online, aplicándose únicamente a los productos incluidos en los listados oficiales de cada cadena.