Cuánto sale el Renault Kwid con precio actualizado en agosto de 2025

El Renault Kwid se consolidó en los últimos años como una opción atractiva dentro del segmento de autos urbanos . Su tamaño reducido, el consumo contenido y la relación entre equipamiento y valor lo convirtieron en una alternativa elegida por quienes buscan practicidad en la ciudad.

Altura libre al piso de 185 mm, lo que brinda mayor comodidad en calles irregulares.

Capacidad de baúl de 290 litros , ampliable a 1.100 litros con los asientos traseros abatidos.

Motor naftero de 999 cc, con 3 cilindros en línea.

El diseño compacto (con menos de 3,75 metros de largo) y el peso reducido lo convierten en un vehículo ágil, pensado para desplazamientos cotidianos dentro del tránsito urbano.

Más allá de su precio competitivo, el Renault Kwid incorpora elementos de seguridad que se volvieron indispensables en el mercado argentino.

Incluye airbags frontales y laterales , sistema ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) , control de estabilidad (ESP) y asistente de arranque en pendiente (HSA).

El equipamiento se completa con anclajes ISOFIX para sillas infantiles, cámara de reversa y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

En cuanto al confort, ofrece aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros eléctricos, retrovisores eléctricos y apertura eléctrica del baúl.

Además, dispone de una pantalla táctil de 7 a 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto a un panel digital y computadora de a bordo.

Renault Kwid en agosto 2025: los precios oficiales de cada versión

Con la actualización de valores y la quita del impuesto interno que regía hasta enero de este año, el Renault Kwid ajustó sus precios en todas las versiones disponibles.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), estos son los valores oficiales al mes de agosto 2025: