Cuánto sale el Renault Kwid con precio actualizado en agosto de 2025

Los autos de Renault atraviesan una etapa de cambios en sus precios tras la modificación de impuestos internos y las últimas actualizaciones de lista.

Renault Kwid E-Tech: esto sale hoy el auto eléctrico más popular de Argentina

Foto:

Por Andrés Aguilera

El Renault Kwid se consolidó en los últimos años como una opción atractiva dentro del segmento de autos urbanos. Su tamaño reducido, el consumo contenido y la relación entre equipamiento y valor lo convirtieron en una alternativa elegida por quienes buscan practicidad en la ciudad.

Entre sus principales características se destacan:

  • Motor naftero de 999 cc, con 3 cilindros en línea.

  • Potencia de 66 caballos a 5.500 rpm.

  • Transmisión manual de 5 velocidades.

  • Capacidad de baúl de 290 litros, ampliable a 1.100 litros con los asientos traseros abatidos.

  • Altura libre al piso de 185 mm, lo que brinda mayor comodidad en calles irregulares.

Créditos: Renault.

El diseño compacto (con menos de 3,75 metros de largo) y el peso reducido lo convierten en un vehículo ágil, pensado para desplazamientos cotidianos dentro del tránsito urbano.

Autos en Argentina: confort, tecnología y seguridad en el Renault Kwid

Más allá de su precio competitivo, el Renault Kwid incorpora elementos de seguridad que se volvieron indispensables en el mercado argentino.

Incluye airbags frontales y laterales, sistema ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control de estabilidad (ESP) y asistente de arranque en pendiente (HSA).

El equipamiento se completa con anclajes ISOFIX para sillas infantiles, cámara de reversa y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

En cuanto al confort, ofrece aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros eléctricos, retrovisores eléctricos y apertura eléctrica del baúl.

Además, dispone de una pantalla táctil de 7 a 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto a un panel digital y computadora de a bordo.

Renault Kwid
Cuál es el inesperado precio del Renault Kwid

Renault Kwid en agosto 2025: los precios oficiales de cada versión

Con la actualización de valores y la quita del impuesto interno que regía hasta enero de este año, el Renault Kwid ajustó sus precios en todas las versiones disponibles.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), estos son los valores oficiales al mes de agosto 2025:

  • Renault Kwid E-Tech (65cv): $25.710.000

  • Renault Kwid 1.0 Iconic bitono MT (66cv) (L24): $19.990.000

  • Renault Kwid 1.0 Iconic Outsider MT (66cv) (L24): $19.990.000

