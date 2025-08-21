Consumo dividido: suba leve en supermercados y fuerte caída en mayoristas, según el Indec

El consumo mostró dos caras en junio: mientras las ventas en supermercados tuvieron una leve mejora mensual de 0,2%, en autoservicios mayoristas se desplomaron un 1,8%, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Indec.
Los datos corresponden al mes de junio, donde los supermercados lograron sostener un crecimiento interanual, mientras que los mayoristas cerraron el semestre con una baja de 6,5%.
En el balance interanual, los supermercados lograron sostener un crecimiento de 0,8% frente a junio de 2024 y acumulan un alza de 4% en el primer semestre del año. En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.
En cambio, los mayoristas retrocedieron 8,4% en la comparación con el mismo mes del año pasado y cerraron el semestre con una baja de 6,5%. En junio, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída del 1,8% respecto al mes anterior.
En cuanto a los medios de pago, el 15,6% de las ventas totales fueron; 27,2% con tarjeta de débito; 45,7% con tarjetas de crédito; y otros medios de pago como QR representó 11,6% del total.
En centros de compras, las ventas mostraron un incremento de 27,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior.
Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar en el segundo trimestre tuvieron una variación positiva de 61,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una suba de 94,9% respecto a igual período de 2024.
Los artículos con mayor volumen de cantidades vendidas fueron pequeños electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores, TV LED, smart TV, LCD, calefactores y estufas eléctricos y caloventores, lavarropas, calefones y termotanques, calefactores y estufas a gas, equipos de audio, heladeras con y sin freezer y cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas.
Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta, entre otros.
En el segundo trimestre, el 11,7% de las ventas totales se realizó en efectivo; 10,9% con tarjeta de débito; 58,4% con tarjeta de crédito; y el 18,9% del total con otros medios como QR y cuponeras.