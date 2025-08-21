Consumo dividido: suba leve en supermercados y fuerte caída en mayoristas, según el Indec

El consumo mostró dos caras en junio: mientras las ventas en supermercados tuvieron una leve mejora mensual de 0,2% , en autoservicios mayoristas se desplomaron un 1,8% , de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Indec .

Defensa del Consumidor resolvió el 80% de denuncias y recuperó $780 millones para los mendocinos

Día Mundial de las papas fritas: un argentino hizo más de 220 pedidos online en un año

En el balance interanual, los supermercados lograron sostener un crecimiento de 0,8% frente a junio de 2024 y acumulan un alza de 4% en el primer semestre del año. En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.

En cambio, los mayoristas retrocedieron 8,4% en la comparación con el mismo mes del año pasado y cerraron el semestre con una baja de 6,5%. En junio, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída del 1,8% respecto al mes anterior.

En cuanto a los medios de pago, el 15,6% de las ventas totales fueron; 27,2% con tarjeta de débito ; 45,7% con tarjetas de crédito ; y otros medios de pago como QR representó 11,6% del total .

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 8,4% interanual en junio de 2025 y 1,8% respecto de mayo.

Las ventas en supermercados crecieron 0,8% interanual en junio de 2025 y 0,2% respecto del mes previo.

En centros de compras, las ventas mostraron un incremento de 27,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar en el segundo trimestre tuvieron una variación positiva de 61,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una suba de 94,9% respecto a igual período de 2024.

Los artículos con mayor volumen de cantidades vendidas fueron pequeños electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores, TV LED, smart TV, LCD, calefactores y estufas eléctricos y caloventores, lavarropas, calefones y termotanques, calefactores y estufas a gas, equipos de audio, heladeras con y sin freezer y cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas.

Proveedores y mayoristas dudan de los precios congelados Mayoristas se desplomaron un 1,8%, según el Indec.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta, entre otros.

En el segundo trimestre, el 11,7% de las ventas totales se realizó en efectivo; 10,9% con tarjeta de débito; 58,4% con tarjeta de crédito; y el 18,9% del total con otros medios como QR y cuponeras.