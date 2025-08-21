21 de agosto de 2025 - 21:26

Consumo dividido: suba leve en supermercados y fuerte caída en mayoristas, según el Indec

Los datos corresponden al mes de junio, donde los supermercados lograron sostener un crecimiento interanual, mientras que los mayoristas cerraron el semestre con una baja de 6,5%.

El consumo se contrajo en mayoristas y registró leve suba en supermercados en junio.

El consumo se contrajo en mayoristas y registró leve suba en supermercados en junio.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El consumo mostró dos caras en junio: mientras las ventas en supermercados tuvieron una leve mejora mensual de 0,2%, en autoservicios mayoristas se desplomaron un 1,8%, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Indec.

Leé además

Locura por las papas fritas en Argentina: un argentino hizo más de 220 pedidos en un año

Día Mundial de las papas fritas: un argentino hizo más de 220 pedidos online en un año

Por Redacción Sociedad
Defensa del Consumidor resolvió el 80% de denuncias y recuperó $780 millones para los mendocinos

Defensa del Consumidor resolvió el 80% de denuncias y recuperó $780 millones para los mendocinos

Por Redacción Economía

En el balance interanual, los supermercados lograron sostener un crecimiento de 0,8% frente a junio de 2024 y acumulan un alza de 4% en el primer semestre del año. En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.

En cambio, los mayoristas retrocedieron 8,4% en la comparación con el mismo mes del año pasado y cerraron el semestre con una baja de 6,5%. En junio, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída del 1,8% respecto al mes anterior.

ventas en supermercados
Las ventas en supermercados crecieron 0,8% interanual en junio de 2025 y 0,2% respecto del mes previo.

Las ventas en supermercados crecieron 0,8% interanual en junio de 2025 y 0,2% respecto del mes previo.

Autoservicios mayoristas
Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 8,4% interanual en junio de 2025 y 1,8% respecto de mayo.

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 8,4% interanual en junio de 2025 y 1,8% respecto de mayo.

En cuanto a los medios de pago, el 15,6% de las ventas totales fueron; 27,2% con tarjeta de débito; 45,7% con tarjetas de crédito; y otros medios de pago como QR representó 11,6% del total.

Ventas: los artículos más demandados

En centros de compras, las ventas mostraron un incremento de 27,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar en el segundo trimestre tuvieron una variación positiva de 61,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una suba de 94,9% respecto a igual período de 2024.

Los artículos con mayor volumen de cantidades vendidas fueron pequeños electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores, TV LED, smart TV, LCD, calefactores y estufas eléctricos y caloventores, lavarropas, calefones y termotanques, calefactores y estufas a gas, equipos de audio, heladeras con y sin freezer y cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas.

Proveedores y mayoristas dudan de los precios congelados
Mayoristas se desplomaron un 1,8%, según el Indec.

Mayoristas se desplomaron un 1,8%, según el Indec.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta, entre otros.

En el segundo trimestre, el 11,7% de las ventas totales se realizó en efectivo; 10,9% con tarjeta de débito; 58,4% con tarjeta de crédito; y el 18,9% del total con otros medios como QR y cuponeras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese a la suba mensual, el consumo masivo sigue sin levantar y cayó 4,3% interanual en julio

Pese a la suba mensual, el consumo masivo sigue sin levantar y cayó 4,3% interanual en julio

Por Redacción Economía
precios: cuales son los items que subieron mas que la inflacion

Precios: cuáles son los ítems que subieron más que la inflación

Por Diana Chiani
el mayor ladron de electricidad en la habitacion: consume mas energia que un televisor encendido toda la noche

El mayor ladrón de electricidad en la habitación: consume más energía que un televisor encendido toda la noche

Por Andrés Aguilera
La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio, lo que marca una aceleración mensual

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula una suba de 15,3% en 2025

Por Sandra Conte