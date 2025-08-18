18 de agosto de 2025 - 10:35

Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 80 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

Con el IPV podés construir tu casa de 80 m² en terreno propio. Conocé la cuota de agosto, requisitos y cómo funciona el crédito hipotecario.

El programa Construyo mi Casa permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

En agosto, con la actualización de UVAs, las cuotas se ajustan para conservar el poder adquisitivo del ahorrista. Esta línea es ideal para quienes quieren planificar la construcción de su hogar y conocer de manera precisa los requisitos y montos a pagar mes a mes, desde casas de 55 m² hasta 140 m².

Cuánto cuesta construir según los metros financiados y la actualización de UVAs del IPV

Con la actualización de UVAs vigente de julio a septiembre, las cuotas mensuales se ajustan para mantener el poder adquisitivo del ahorrista. Por ejemplo, para viviendas de 55 m² hasta 140 m², los ingresos familiares requeridos oscilan entre $1.323.251 y $2.831.970, y las cuotas varían entre $264.650,22 y $566.394,13 según la superficie del proyecto.

Crédito IPV
Para acceder se requiere terreno propio y completar el ahorro previo o licitaci&oacute;n.

Para quienes buscan construir una casa de 80 m², la cuota de ahorro mensual es de $339.831,53, con un ingreso familiar mínimo de $1.699.157,63. Las cuotas del período de ahorro se calculan en UVAs y, una vez adjudicado el crédito, se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) determinado por el INDEC, con tasas de interés que pueden ir de 0% a 4%, dependiendo de la alternativa elegida.

Alternativas de metros financiados:

  • 140 m²: $566.394,13 | ingreso mínimo $2.831.970,67

  • 120 m²: $497.552,19 | ingreso mínimo $2.487.760,94

  • 100 m²: $403.361,01 | ingreso mínimo $2.016.805,11

  • 80 m²: $339.831,53 | ingreso mínimo $1.699.157,63

  • 69 m²: $304.824,71 | ingreso mínimo $1.524.123,55

  • 55 m²: $264.650,22 | ingreso mínimo $1.323.251,12

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Las cuotas del cr&eacute;dito se ajustan por UVAs y CVS seg&uacute;n los ingresos familiares.

Requisitos y cómo se devuelve el crédito

Para acceder a Construyo mi Casa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con terreno propio o comprometerse a adquirirlo en un plazo máximo de tres años.

  • Realizar el ahorro previo o integrar el equivalente a 36 cuotas en los llamados a licitación.

  • Cumplir con los ingresos familiares mínimos según la categoría y metros de la vivienda elegida (entre $1.323.251 y $2.831.970).

  • Aceptar que las cuotas del período de ahorro se ajusten por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

  • Para las casas de más de 80 m², considerar que las cuotas del crédito aplican una tasa de interés de hasta 4%, además del ajuste por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) determinado por el INDEC.

  • Que el plan de pago afecte hasta el 20% de los ingresos del grupo familiar, según corresponda.

Una vez adjudicado el préstamo, las cuotas del crédito se ajustan según el CVS y la tasa de interés aplicable, garantizando previsibilidad y manteniendo el poder adquisitivo del ahorrista durante la construcción de su casa.

