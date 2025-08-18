Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 80 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

Con el IPV podés construir tu casa de 80 m² en terreno propio. Conocé la cuota de agosto, requisitos y cómo funciona el crédito hipotecario.

El programa Construyo mi Casa permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa ofreciendo uno de los programas más demandados por los mendocinos. El plan Construyo mi Casa permite acceder a un crédito hipotecario para construir una casa en terreno propio.

En agosto, con la actualización de UVAs, las cuotas se ajustan para conservar el poder adquisitivo del ahorrista. Esta línea es ideal para quienes quieren planificar la construcción de su hogar y conocer de manera precisa los requisitos y montos a pagar mes a mes, desde casas de 55 m² hasta 140 m².

Cuánto cuesta construir según los metros financiados y la actualización de UVAs del IPV Con la actualización de UVAs vigente de julio a septiembre, las cuotas mensuales se ajustan para mantener el poder adquisitivo del ahorrista. Por ejemplo, para viviendas de 55 m² hasta 140 m², los ingresos familiares requeridos oscilan entre $1.323.251 y $2.831.970, y las cuotas varían entre $264.650,22 y $566.394,13 según la superficie del proyecto.

Crédito IPV Para acceder se requiere terreno propio y completar el ahorro previo o licitación. Freepik Para quienes buscan construir una casa de 80 m², la cuota de ahorro mensual es de $339.831,53, con un ingreso familiar mínimo de $1.699.157,63. Las cuotas del período de ahorro se calculan en UVAs y, una vez adjudicado el crédito, se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) determinado por el INDEC, con tasas de interés que pueden ir de 0% a 4%, dependiendo de la alternativa elegida.

Alternativas de metros financiados: