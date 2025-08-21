21 de agosto de 2025 - 18:55

Qué es el retortuño y por qué deberíamos llevar uno en la billetera, según el Feng Shui

El retortuño en la billetera es una práctica antigua que busca atraer dinero pero sorprende a quienes descubren su verdadero significado.

Llevar un amuleto en la billetera trasciende lo simbólico y se transforma en un acto de equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Muchas personas incorporan objetos especiales en su billetera para cuidar la energía del dinero. Entre ellos, el retortuño se ha vuelto conocido en el Feng Shui por el efecto simbólico que se le atribuye. Lo curioso es que no se trata de un simple adorno sino de un amuleto con un propósito específico.

Quienes lo recomiendan sostienen que llevar este elemento en la billetera favorece la protección contra pérdidas y ayuda a mantener el equilibrio económico. La tradición señala que además de cuidar el dinero, el retortuño aporta un recordatorio constante sobre la importancia de valorar lo que se tiene y atraer oportunidades de crecimiento.

Que simboliza el retortuño y por qué se lo vincula con el dinero

En la filosofía del Feng Shui, los objetos nunca son elegidos al azar ya que cada uno concentra un tipo de energía.

  • En el caso del retortuño, se asocia a la fuerza de la naturaleza y a la capacidad de mantener la estabilidad. Al colocarlo en la billetera, funciona como un talismán que bloquea la entrada de energías negativas que podrían afectar el flujo económico.
  • Se cree que este elemento actúa como un puente entre la intención y la materialización de los deseos.
  • No solo representa protección, sino también fertilidad y crecimiento, dos aspectos que en el Feng Shui se vinculan directamente con la abundancia. Llevarlo con el dinero simboliza la voluntad de que este se multiplique y se mantenga seguro.

Según el sitio especializado The Spruce, este tipo de prácticas sostienen que la presencia de elementos en la billetera invitan a reflexionar sobre los hábitos de gasto y ahorro. De esta manera, actúa como un objeto cargado de significado espiritual y como un recordatorio práctico. En el caso del retortuño adquiere un doble valor, el de la tradición y el de la conciencia financiera.

Cómo potenciar el efecto del retortuño en la billetera

El Feng Shui indica que la forma en que se guarda el dinero y los objetos relacionados con él influye en la energía que circula.

  • Por eso, deberás tener la billetera ordenada y limpia antes de incluir el retortuño. Esta práctica asegura que el flujo positivo no se interrumpa con desorden o papeles innecesarios.
  • También, para que el amuleto actúe deberás acompañarlo con billetes bien doblados y evitar monedas sueltas que generen desprolijidad. De esta manera se refuerza la idea de respeto hacia el dinero, lo que según la tradición potencia la atracción de la prosperidad.
  • Además es importante elegir un retortuño auténtico y mantenerlo siempre en buen estado. Si se rompe o pierde su forma simbólica se aconseja reemplazarlo para que su efecto no se vea reducido. Este detalle refuerza la importancia de cuidar tanto los objetos físicos como la energía que representan.
Llevar un retortuño en la billetera según el Feng Shui no se limita a una tradición curiosa, sino que encierra una filosofía de vida. Su valor posee una protección espiritual y también aporta en el hábito de cuidar y ordenar el espacio donde guardamos nuestro dinero. Adoptar esta práctica puede convertirse en una herramienta para atraer prosperidad y al mismo tiempo generar mayor conciencia en la forma en que administramos nuestros recursos.

