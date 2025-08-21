Qué es el retortuño y por qué deberíamos llevar uno en la billetera, según el Feng Shui

El retortuño en la billetera es una práctica antigua que busca atraer dinero pero sorprende a quienes descubren su verdadero significado.

Llevar un amuleto en la billetera trasciende lo simbólico y se transforma en un acto de equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Muchas personas incorporan objetos especiales en su billetera para cuidar la energía del dinero. Entre ellos, el retortuño se ha vuelto conocido en el Feng Shui por el efecto simbólico que se le atribuye. Lo curioso es que no se trata de un simple adorno sino de un amuleto con un propósito específico.

Quienes lo recomiendan sostienen que llevar este elemento en la billetera favorece la protección contra pérdidas y ayuda a mantener el equilibrio económico. La tradición señala que además de cuidar el dinero, el retortuño aporta un recordatorio constante sobre la importancia de valorar lo que se tiene y atraer oportunidades de crecimiento.

Según el sitio especializado The Spruce, este tipo de prácticas sostienen que la presencia de elementos en la billetera invitan a reflexionar sobre los hábitos de gasto y ahorro. De esta manera, actúa como un objeto cargado de significado espiritual y como un recordatorio práctico. En el caso del retortuño adquiere un doble valor, el de la tradición y el de la conciencia financiera.