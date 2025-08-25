Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 69 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sigue manteniendo el programa Construyo mi Casa, las familias pueden financiar la construcción de su vivienda en terrenos propios mediante un crédito hipotecario que combina ahorro previo e inversión del IPV.
Este sistema permite que el interesado aporte el 15% del valor de la vivienda durante el período de ahorro o en los llamados a licitación, mientras que el IPV integra el 85% restante en desembolsos progresivos según avance de obra.
Si estás pensando en una casa de 69 metros, esta línea puede ser la opción ideal, pero es importante conocer los costos, las cuotas y los requisitos necesarios para acceder.
Crédito IPV
El programa Construyo mi Casa del IPV permite construir en terrenos propios con ahorro previo y crédito.
Crédito Construyo mi Casa: cómo es el desembolso y cuánto pagas por una casa de 69 metros
El crédito se abona en cuatro desembolsos, que se pagan conforme avance la construcción, y toda la información está disponible en la página web del IPV. Durante el período de obra, no se abona cuota; existe un período de gracia de 365 días desde que se cobra el primer desembolso.
Los pagos se actualizan usando la Unidad de Referencia Salarial (URS), que se ajusta según el Índice de Variación Salarial. La cotización se toma al momento de cada pago, la primera según la fecha de licitación o de la última cuota devengada, y las siguientes según la URS vigente al momento de confeccionar el desembolso.
Para una casa de 69 metros, los números son los siguientes:
- Cuota de ahorro mensual: $304.824,71
- Ingreso familiar mínimo requerido: $1.524.123,55
Los ingresos para acceder al programa varían entre $1.323.251 y $2.831.970 según la categoría y el tamaño del proyecto (desde 55 m² hasta 140 m²). Las cuotas se ajustan por el sistema UVA para proteger el poder adquisitivo y, al momento de devolver el crédito, se aplica un interés entre 0% y 4%, ajustado con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) determinado por el INDEC.
Precios de las casas que se pueden construir con el crédito hipotecario del IPV
El programa ofrece distintas alternativas según la superficie a construir. En todos los casos, el solicitante debe realizar un aporte previo del 15% y cumplir con los requisitos de ingreso familiar:
- 55 m² → cuota mensual: $264.650,22 - ingreso mínimo: $1.323.251,12
- 69 m² → cuota mensual: $304.824,71 - ingreso mínimo: $1.524.123,55
- 80 m² → cuota mensual: $339.831,53 - ingreso mínimo: $1.699.157,63
- 100 m² → cuota mensual: $403.361,01 - ingreso mínimo: $2.016.805,11
- 120 m² → cuota mensual: $497.552,19 - ingreso mínimo: $2.487.760,94
- 140 m² → cuota mensual: $566.394,13 - ingreso mínimo: $2.831.970,67
De esta manera, cada familia puede calcular con exactitud cuál es la categoría que mejor se adapta a su capacidad de pago y a las dimensiones de la vivienda que desea construir.
Requisitos y pasos para acceder al crédito IPV
Para ser parte del programa Construyo mi Casa, es imprescindible poseer terreno propio o comprometerse a adquirirlo en un plazo máximo de tres años. Además, se debe cumplir con el ahorro previo o integrarlo mediante los llamados a licitación que realiza el IPV de manera periódica.
Una vez adjudicado el préstamo, se generan las cuotas de devolución según los ingresos familiares, afectando aproximadamente el 20% del salario, y aplicando la tasa de interés correspondiente a cada categoría. Las alternativas de menor tamaño (igual o menor a 80 m²) no incluyen interés, lo que facilita aún más la concreción del sueño de la casa propia.