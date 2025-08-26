26 de agosto de 2025 - 13:44

Cómo hacer galletitas con solo 2 ingredientes: rápidas, fáciles y deliciosas

Sorprendé a todos con estas galletitas fáciles de preparar, usando solo dos ingredientes. Ideal para tus recetas de comida, rápidas y nutritivas.

Recetas fáciles: cookies de avena y banana,

Por Andrés Aguilera

Hacer galletitas caseras no tiene por qué ser complicado ni ser de esas recetas que su lista de ingredientes es interminable. Con este truco, podés preparar un postre delicioso en minutos, perfecto para compartir en cualquier momento del día. Estas galletitas no solo son sencillas de hacer, sino que también aportan beneficios de nutrición, gracias a su simplicidad y calidad de los componentes.

Lo mejor de estas galletitas es que son ideales para quienes buscan recetas rápidas, económicas y deliciosas. Solo necesitás dos ingredientes básicos que seguramente ya tenés en tu cocina. Además, son aptas para cualquier ocasión: merienda, desayuno o un snack saludable en la tarde. Esta receta demuestra que la comida casera no necesita complicaciones para ser deliciosa.

image

Ingredientes

Para preparar estas galletitas solo necesitás:

  • 1 taza de puré de bananas maduras (aproximadamente 2-3 bananas)

  • 1 taza de avena integral

    image

Con estos dos ingredientes, tus galletitas quedarán naturalmente dulces y nutritivas. La banana aporta suavidad y un dulzor natural, mientras que la avena aporta fibra y textura, sumando valor a la nutrición de la receta. Podés, si querés, sumar extras como chispas de chocolate, frutos secos o canela, pero los básicos ya alcanzan para unas galletitas perfectas.

Paso a paso

  • Precalentá el horno a 180 °C y prepará una bandeja con papel manteca.

  • En un bol grande, mezclá el puré de bananas con la avena hasta lograr una masa homogénea.

  • Con una cuchara, formá bolitas y aplastalas ligeramente sobre la bandeja, formando las galletitas.

  • Horneá durante 10-12 minutos o hasta que estén doradas.

  • Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de disfrutar.

    image

Estas galletitas son perfectas para incorporar a tus recetas de comida saludable. Además, podés conservarlas en un recipiente hermético por varios días, manteniendo su frescura y sabor. Una opción sencilla, rápida y nutritiva para cualquier momento del día.

