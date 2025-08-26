Las recetas con pocos ingredientes permiten disfrutar churros caseros al horno, crocantes y livianos, perfectos para el mate.

Las recetas actuales apuntan a versiones más saludables. Con pocos ingredientes, los churros caseros horneados logran ser un postre tentador y una comida ideal para acompañar el mate. Al evitar frituras, quedan livianos y crocantes, inspirados en recetas de cocina al horno.

Ingredientes para churros sin fritura 250 g de harina 0000.

250 ml de agua.

1 pizca de sal.

1 cucharada de aceite de girasol o maíz.

Azúcar para espolvorear.

200 g de dulce de leche repostero (para el relleno).

Estos ingredientes permiten una versión clásica pero más liviana, con la opción de sumar relleno cremoso.

Sin manteca ni frituras cómo hacer churros saludables ideales para acompañar el mate (2) Recetas fáciles: paso a paso de la preparación Calentar el agua con sal y aceite hasta hervir.

Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando hasta formar una masa firme.

Colocar la masa en una manga con pico rizado.

Formar los churros sobre una bandeja con papel manteca.

Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta dorar.

Dejar enfriar y, con una manga, rellenar con dulce de leche repostero.

Espolvorear con azúcar antes de servir.

El resultado son churros crocantes, livianos y con un corazón dulce que realza todo su sabor.

Sin manteca ni frituras cómo hacer churros saludables ideales para acompañar el mate (1) Comida casera que combina tradición y salud Los churros rellenos de dulce de leche son parte de la comida típica de meriendas y celebraciones. Esta versión horneada conserva el placer de la receta tradicional pero con menos grasas. Se pueden acompañar con chocolate caliente o café, logrando una merienda completa. Una de esas recetas que fusionan tradición, sabor y cuidado por la salud, sin resignar lo mejor del clásico argentino.