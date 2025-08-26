26 de agosto de 2025 - 12:48

Sin manteca ni frituras: cómo hacer churros saludables ideales para acompañar el mate

Las recetas con pocos ingredientes permiten disfrutar churros caseros al horno, crocantes y livianos, perfectos para el mate.

Por Andrés Aguilera

Las recetas actuales apuntan a versiones más saludables. Con pocos ingredientes, los churros caseros horneados logran ser un postre tentador y una comida ideal para acompañar el mate. Al evitar frituras, quedan livianos y crocantes, inspirados en recetas de cocina al horno.

Ingredientes para churros sin fritura

  • 250 g de harina 0000.

  • 250 ml de agua.

  • 1 pizca de sal.

  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz.

  • Azúcar para espolvorear.

  • 200 g de dulce de leche repostero (para el relleno).

Estos ingredientes permiten una versión clásica pero más liviana, con la opción de sumar relleno cremoso.

Recetas fáciles: paso a paso de la preparación

  • Calentar el agua con sal y aceite hasta hervir.

  • Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando hasta formar una masa firme.

  • Colocar la masa en una manga con pico rizado.

  • Formar los churros sobre una bandeja con papel manteca.

  • Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta dorar.

  • Dejar enfriar y, con una manga, rellenar con dulce de leche repostero.

  • Espolvorear con azúcar antes de servir.

El resultado son churros crocantes, livianos y con un corazón dulce que realza todo su sabor.

Comida casera que combina tradición y salud

Los churros rellenos de dulce de leche son parte de la comida típica de meriendas y celebraciones. Esta versión horneada conserva el placer de la receta tradicional pero con menos grasas.

Se pueden acompañar con chocolate caliente o café, logrando una merienda completa. Una de esas recetas que fusionan tradición, sabor y cuidado por la salud, sin resignar lo mejor del clásico argentino.

