Bombones de arándano y coco con solo 3 ingredientes: mucha fibra y repletos de sabor

Hay momentos en el día que se nos antoja algo dulce y muchas veces no tenemos en nuestra heladera ningún postre o bocadito para degustar. Hoy, te traemos una receta fácil para que prepares los mejores bombones de arándanos y coco, con solamente 3 ingredientes que seguro están en tu casa.
La preparación te llevará menos de una hora y siguiendo estos pasos podrás elaborar los mejores bombones rellenos para probar después de una rica comida y compartir con amigos y familia.
Estos bombones son ideales para cuidar el cuerpo y combatir los antojos.
Este postre viene ideal para cuando tenés un antojo, y querés algo que no sea muy calórico. El coco rallado tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo, al igual que el arándano, desde fibra a vitaminas.