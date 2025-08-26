Bombones de arándano y coco con solo 3 ingredientes: mucha fibra y repletos de sabor

Si estás pensando en preparar un bocadito dulce de una manera fácil, sencilla y sobre todo, muy saludable, esta receta es ideal para vos.

Estos bombones son ideales para cuidar el cuerpo y combatir los antojos.

Hay momentos en el día que se nos antoja algo dulce y muchas veces no tenemos en nuestra heladera ningún postre o bocadito para degustar. Hoy, te traemos una receta fácil para que prepares los mejores bombones de arándanos y coco, con solamente 3 ingredientes que seguro están en tu casa.

La preparación te llevará menos de una hora y siguiendo estos pasos podrás elaborar los mejores bombones rellenos para probar después de una rica comida y compartir con amigos y familia.

Recetas Estos bombones son ideales para cuidar el cuerpo y combatir los antojos. Web Este postre viene ideal para cuando tenés un antojo, y querés algo que no sea muy calórico. El coco rallado tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo, al igual que el arándano, desde fibra a vitaminas.

Ingredientes 200 gr. de arándanos frescos.

200 gr. de coco rallado.

200 gr. de chocolate amargo.

Recetas Estos bombones son ideales para cuidar el cuerpo y combatir los antojos. Web Paso a paso para hacer esta receta llena de sabor Una vez que hayas reunido todo lo que necesitás para cocinar estos bombones de arándano y coco, una combinación exquisita y súper fácil de hacer, lo primero es comenzar a triturar y procesar toda la fruta un bol. Vas a ver que se forma como una crema bien líquida porque esta fruta tiene mucho porcentaje de agua. Luego, mezclá este puré con el coco rallado hasta que obtengas una mezcla bien homogénea. La idea es que con tus manos formes unas bolitas y las vayas separando en una placa. Cuando termines de armar todas, llevá a freezer por un rato. Cuando saques las bolitas de arándano y coco del freezer, pasalas por el chocolate amargo previamente derretido, y colocalas en otra bandeja para llevar nuevamente al frío, así se solidifique el chocolate. Una vez que pase el tiempo, verás que los bombones ya están listos para ser consumidos.