Becas Progresar: cómo revisar la inscripción y confirmar el cobro en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los estudiantes pueden revisar su inscripción a las Becas Progresar a través de la Certificación Negativa.

Becas Progresar: el Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción a la segunda convocatoria

Becas Progresar: última semana de inscripción y requisitos para acceder al beneficio

Para la consulta es necesario seleccionar el período agosto 2025, ya que los pagos se acreditan a mes vencido. Este paso permite a los postulantes conocer con anticipación si accederán al beneficio en septiembre.

Desde ANSES recordaron que las altas se reflejan primero en la sección de Certificación Negativa antes que en la página oficial del programa, por lo que verificar allí el estado de la inscripción es clave para evitar demoras en el cobro.

Desde ANSES indicaron que “ las altas se reflejan en la sección certificación negativa de Anses antes que en la página oficial de Becas Progresar ”. Por este motivo, se recomienda a los estudiantes ingresar a esa herramienta para confirmar si recibirán el pago correspondiente en septiembre de 2025.

Los estudiantes deben consultar la Certificación Negativa en Anses para confirmar si cobrarán en septiembre.

En relación con los montos, el organismo precisó que quienes se inscribieron en la primera convocatoria del año percibirán en septiembre la sexta cuota del ciclo lectivo 2025. A ese pago se sumará un retroactivo que eleva el total a $210.000 para quienes cobran el 100% del beneficio , mientras que aquellos alcanzados por la retención del 20% recibirán $168.000 .

Por otro lado, los estudiantes que participaron en la segunda convocatoria no tendrán retroactivos. En su caso, el pago será de $35.000 o $28.000, según se aplique o no la retención. Al respecto, desde ANSES recordaron que “se retiene el 20% de Becas Progresar a los estudiantes de nivel primario y secundario, y también a los de nivel superior durante su primer año en el programa”. Ese porcentaje se libera una vez finalizado el ciclo lectivo, tras la acreditación de la regularidad escolar.

Inscripción abierta y requisitos para cada línea de beca

El proceso de inscripción a Becas Progresar continúa habilitado en las siguientes fechas:

Progresar Obligatorio: hasta el 1° de septiembre de 2025.

Progresar Superior y Enfermería: hasta el 5 de septiembre de 2025.

Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre de 2025.

La postulación se realiza únicamente en la página oficial de Progresar con usuario activo en Mi Argentina, y es obligatorio informar un CBU o CVU a nombre del estudiante para poder cobrar la beca.

Becas progresar, inscripción.jpg Quienes se inscribieron en la primera convocatoria recibirán un retroactivo que eleva el pago hasta $210.000.

Requisitos por línea de beca

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años.

Ser argentino nativo o naturalizado, con residencia legal en el país de al menos dos años.

Ser alumno regular de una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación.

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo.

Participar de las actividades de extensión educativa requeridas.

Acreditar ingresos familiares menores a $966.000.

Informar CVU o CBU a nombre del postulante.

Progresar Superior y Enfermería

Tener entre 17 y 24 años para ingresantes; hasta 30 años para estudiantes avanzados. En Enfermería no hay límite de edad.

Ser alumno regular en una institución de nivel superior pública.

Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes.

Cumplir con las exigencias académicas del programa.

Acreditar ingresos familiares menores a $966.000.

Contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del estudiante.

Progresar Trabajo

Tener entre 18 y 24 años, ampliado hasta 35 para hogares monoparentales o situaciones de vulnerabilidad.

Estar realizando un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet).

Que el curso sea considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

No superar el límite de ingresos equivalente a tres salarios mínimos.

Informar CBU o CVU a nombre del solicitante al momento de la inscripción.

El Ministerio de Capital Humano destacó que no se requieren gestores para completar la inscripción y que todo el proceso es gratuito. Además, recomendó a los estudiantes verificar que sus datos personales y familiares estén actualizados en Mi ANSES para evitar inconvenientes al momento del cobro.