Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación

En un jardín equilibrado , los animales silvestres cumplen un rol clave en la salud del ecosistema. Investigaciones sobre plantas y jardinería señalan que colocar frutas de estación al aire libre atrae aves como calandrias , zorzales y horneros , que además de alimentarse, contribuyen al control biológico de plagas y enriquecen la biodiversidad.

Según esta guía sobre el cuidado de plantas , simples acciones de manejo permiten que espacios pequeños generen grandes beneficios ambientales.

La manzana madura es uno de los frutos preferidos por su dulzor y fácil acceso. El higo fresco , por su parte, provee energía y minerales esenciales.

Ambas opciones son abundantes en temporada y fáciles de conseguir, lo que las convierte en la mejor alternativa para incentivar la visita de aves locales.

Estimulación sensorial : el canto de calandrias y horneros convierte el jardín en un espacio más armónico.

Mayor diversidad : la llegada de aves ayuda a equilibrar poblaciones de pequeños animales y aporta polinización indirecta.

Fertilización natural : los excrementos de las aves aportan nutrientes al suelo.

Reducción de insectos dañinos : los zorzales consumen larvas y escarabajos que afectan a hortalizas.

Consejos de jardinería para atraer animales

Para que esta práctica funcione, es clave colocar las frutas en bandejas resistentes o platos poco profundos, evitando el contacto directo con el suelo para reducir la aparición de hongos.

Conviene reemplazarlas cada dos días, ya que la fermentación puede atraer moscas u otros insectos no deseados.

También se recomienda ubicarlas cerca de arbustos o setos, sitios que brindan seguridad y refugio a las aves mientras se alimentan.

Además, mantener un jardín con riego equilibrado, suelo aireado y plantas variadas favorece que los animales encuentren un ambiente sano.

Sumando frutas de estación y evitando pesticidas agresivos, se construye un círculo virtuoso donde las aves colaboran en el control de plagas y las plantas crecen más vigorosas.