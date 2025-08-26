26 de agosto de 2025 - 12:21

Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación

Estos tres animales encuentran en frutas de estación un recurso esencial que favorece el jardín sustentable.

Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación (3)
Por Andrés Aguilera

En un jardín equilibrado, los animales silvestres cumplen un rol clave en la salud del ecosistema. Investigaciones sobre plantas y jardinería señalan que colocar frutas de estación al aire libre atrae aves como calandrias, zorzales y horneros, que además de alimentarse, contribuyen al control biológico de plagas y enriquecen la biodiversidad.

Según esta guía sobre el cuidado de plantas, simples acciones de manejo permiten que espacios pequeños generen grandes beneficios ambientales.

Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación (2)

Frutas más elegidas por las aves

La manzana madura es uno de los frutos preferidos por su dulzor y fácil acceso. El higo fresco, por su parte, provee energía y minerales esenciales.

Ambas opciones son abundantes en temporada y fáciles de conseguir, lo que las convierte en la mejor alternativa para incentivar la visita de aves locales.

Beneficios concretos para el jardín

  • Reducción de insectos dañinos: los zorzales consumen larvas y escarabajos que afectan a hortalizas.

  • Fertilización natural: los excrementos de las aves aportan nutrientes al suelo.

  • Mayor diversidad: la llegada de aves ayuda a equilibrar poblaciones de pequeños animales y aporta polinización indirecta.

  • Estimulación sensorial: el canto de calandrias y horneros convierte el jardín en un espacio más armónico.

Consejos de jardinería para atraer animales

Para que esta práctica funcione, es clave colocar las frutas en bandejas resistentes o platos poco profundos, evitando el contacto directo con el suelo para reducir la aparición de hongos.

Conviene reemplazarlas cada dos días, ya que la fermentación puede atraer moscas u otros insectos no deseados.

Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación (1)

También se recomienda ubicarlas cerca de arbustos o setos, sitios que brindan seguridad y refugio a las aves mientras se alimentan.

Además, mantener un jardín con riego equilibrado, suelo aireado y plantas variadas favorece que los animales encuentren un ambiente sano.

Sumando frutas de estación y evitando pesticidas agresivos, se construye un círculo virtuoso donde las aves colaboran en el control de plagas y las plantas crecen más vigorosas.

