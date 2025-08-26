En un jardín equilibrado, los animales silvestres cumplen un rol clave en la salud del ecosistema. Investigaciones sobre plantas y jardinería señalan que colocar frutas de estación al aire libre atrae aves como calandrias, zorzales y horneros, que además de alimentarse, contribuyen al control biológico de plagas y enriquecen la biodiversidad.
Según esta guía sobre el cuidado de plantas, simples acciones de manejo permiten que espacios pequeños generen grandes beneficios ambientales.
Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación (2)
Frutas más elegidas por las aves
La manzana madura es uno de los frutos preferidos por su dulzor y fácil acceso. El higo fresco, por su parte, provee energía y minerales esenciales.
Ambas opciones son abundantes en temporada y fáciles de conseguir, lo que las convierte en la mejor alternativa para incentivar la visita de aves locales.
Consejos de jardinería para atraer animales
Para que esta práctica funcione, es clave colocar las frutas en bandejas resistentes o platos poco profundos, evitando el contacto directo con el suelo para reducir la aparición de hongos.
Conviene reemplazarlas cada dos días, ya que la fermentación puede atraer moscas u otros insectos no deseados.
Calandrias, zorzales y horneros visitarán el jardín si dejás afuera 2 frutas de estación (1)
También se recomienda ubicarlas cerca de arbustos o setos, sitios que brindan seguridad y refugio a las aves mientras se alimentan.
Además, mantener un jardín con riego equilibrado, suelo aireado y plantas variadas favorece que los animales encuentren un ambiente sano.
Sumando frutas de estación y evitando pesticidas agresivos, se construye un círculo virtuoso donde las aves colaboran en el control de plagas y las plantas crecen más vigorosas.