Cómo evitar que los pájaros choquen en las ventanas de casa con 3 métodos simples

Las ventanas amplias y limpias pueden ser una trampa para los pájaros que visitan el jardín constantemente. Los cristales transparentes pueden convertirse en un enemigo silencioso para las aves. Al confundir el reflejo del cielo o de los árboles terminan golpeándose con el vidrio. Conocé los 3 métodos simples que solucionan el problema al instante.

Con estas frutas, atraerás gorriones y horneros a tu jardín en septiembre

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

Cuando el clima es cálido, los pájaros comienzan a visitar los jardines del hogar y los choques en las ventanas son un hecho común cuando el sol refleja con mayor intensidad . Por eso, existen métodos simples que ayudan a prevenir este tipo de accidentes sin necesidad de grandes gastos que incluso pueden mejorar la estética del hogar.

Uno de los métodos más efectivos es utilizar adhesivos o calcomanías especiales que se colocan en el exterior del vidrio. Reducen la transparencia y contrastan el reflejo , ayudando a que las aves identifiquen la ventana como una superficie sólida . Por eso, es ideal que coloques varios de forma separada por no más de diez centímetros.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Aunque la estética del hogar sea sin cortinas, una opción consiste en instalar cortinas de hilos para que no se note mucho la diferencia en la decoración pero que cumpla la función de advertir a los pájaros.

Poner plantas colgantes o macetas cerca de los ventanales genera un efecto visual en los pájaros que ayuda a marcar un límite físico .

Al elegir uno de estos tres métodos y que se adapten al estilo del hogar, podés evitar que los pájaros sufran accidentes y al mismo tiempo mantener un ambiente confortable para quienes habitan la casa.

pájaros y ventanas Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero. WEB

Mantener un entorno seguro para evitar estos accidentes es posible con algunas acciones complementarias

Para el sitio de aves, Cornell Lab All About Birds, además de aplicar trucos en las ventanas, hay medidas que favorecen la seguridad de las aves.

Para mantener la visita de los pájaros, ubicá recipientes con comida y agua a una distancia segura. Alejado al menos más de tres metros de las ventanas para reducir el riesgo de choques , ya que impide que los pájaros tomen velocidad al volar.

con y a una distancia segura. Alejado al menos más de para reducir el riesgo de , ya que impide que los pájaros tomen al volar. En algunos casos, mantener una iluminación exterior tenue por la noche es fundamental, porque muchas especies se desorientan con las luces artificiales.

tenue por la es fundamental, porque muchas especies se con las luces artificiales. Otra opción sencilla es que pongas toldos o persianas exteriores, que además de proteger del sol, disminuyen la transparencia del vidrio durante el día.

pájaros y ventanas Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero. WEB

En épocas cuando el clima es cálido y los pájaros visitan con frecuencia las cercanías del hogar, pueden chocar ante los cristales que reflejan el paisaje exterior. Para evitarlo, estos 3 consejos son útiles para cuidar las aves y para que con el choque no generen un caos al romper las ventanas. De esta manera, cuidás el entorno y contribuís la preservación de las especies, logrando un espacio seguro y concurrido con la naturaleza.