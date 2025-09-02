2 de septiembre de 2025 - 21:15

Cómo evitar que los pájaros choquen en las ventanas de casa con 3 métodos simples

Sólo se necesitan unos cambios pequeños para proteger a los pájaros que vuelan cerca del hogar y así mantener la armonía con la naturaleza.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las ventanas amplias y limpias pueden ser una trampa para los pájaros que visitan el jardín constantemente. Los cristales transparentes pueden convertirse en un enemigo silencioso para las aves. Al confundir el reflejo del cielo o de los árboles terminan golpeándose con el vidrio. Conocé los 3 métodos simples que solucionan el problema al instante.

Leé además

se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibries en septiembre

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

Por Andrés Aguilera
con estas frutas, atraeras gorriones y horneros a tu jardin en septiembre

Con estas frutas, atraerás gorriones y horneros a tu jardín en septiembre

Por Redacción

Cuando el clima es cálido, los pájaros comienzan a visitar los jardines del hogar y los choques en las ventanas son un hecho común cuando el sol refleja con mayor intensidad. Por eso, existen métodos simples que ayudan a prevenir este tipo de accidentes sin necesidad de grandes gastos que incluso pueden mejorar la estética del hogar.

pájaros y ventanas
Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

3 trucos efectivos que previenen los choques de los pájaros en las ventanas

Pegá adhesivos o calcomanías

Uno de los métodos más efectivos es utilizar adhesivos o calcomanías especiales que se colocan en el exterior del vidrio. Reducen la transparencia y contrastan el reflejo, ayudando a que las aves identifiquen la ventana como una superficie sólida. Por eso, es ideal que coloques varios de forma separada por no más de diez centímetros.

Instalá cortinas de hilos delgadas

Aunque la estética del hogar sea sin cortinas, una opción consiste en instalar cortinas de hilos para que no se note mucho la diferencia en la decoración pero que cumpla la función de advertir a los pájaros.

Colocá plantas en las ventanas

Poner plantas colgantes o macetas cerca de los ventanales genera un efecto visual en los pájaros que ayuda a marcar un límite físico.

Al elegir uno de estos tres métodos y que se adapten al estilo del hogar, podés evitar que los pájaros sufran accidentes y al mismo tiempo mantener un ambiente confortable para quienes habitan la casa.

pájaros y ventanas
Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Mantener un entorno seguro para evitar estos accidentes es posible con algunas acciones complementarias

Para el sitio de aves, Cornell Lab All About Birds, además de aplicar trucos en las ventanas, hay medidas que favorecen la seguridad de las aves.

  • Para mantener la visita de los pájaros, ubicá recipientes con comida y agua a una distancia segura. Alejado al menos más de tres metros de las ventanas para reducir el riesgo de choques, ya que impide que los pájaros tomen velocidad al volar.
  • En algunos casos, mantener una iluminación exterior tenue por la noche es fundamental, porque muchas especies se desorientan con las luces artificiales.
  • Otra opción sencilla es que pongas toldos o persianas exteriores, que además de proteger del sol, disminuyen la transparencia del vidrio durante el día.
pájaros y ventanas
Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

En épocas cuando el clima es cálido y los pájaros visitan con frecuencia las cercanías del hogar, pueden chocar ante los cristales que reflejan el paisaje exterior. Para evitarlo, estos 3 consejos son útiles para cuidar las aves y para que con el choque no generen un caos al romper las ventanas. De esta manera, cuidás el entorno y contribuís la preservación de las especies, logrando un espacio seguro y concurrido con la naturaleza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El clima agradable que comienza en septiembre hace que los pájaros visiten continuamente las plantas del jardín.

3 plantas de rápido crecimiento que deberás tener en tu jardín para que los colibríes te visiten en septiembre

Por Redacción
La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

Quitan años: los 2 colores que nos hacen ver más jóvenes, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Las manchas de humedad en maderas son difíciles de eliminar, pero este método casero ayuda porque el ingrediente posee compuestos efectivos.

No lo sabías: cómo quitar las manchas viejas de agua en mesas de madera con 1 ingrediente

Por Redacción
La decoración de interiores con plantas es un beneficio para el bienestar diario pero algunas están prohibidas por las propiedades que expulsan.

No es decoración: 3 plantas que debés alejar del interior del hogar para evitar alergias

Por Lucas Vasquez