Cómo hacer arroz primavera en 5 pasos: receta económica, sencilla y saludable

Una receta liviana y colorida que sorprende por su sabor. Este arroz primavera combina algunas verduras frescas con una cocción simple y equilibrada.

Hay recetas que logran transformar ingredientes cotidianos en un plato lleno de frescura y color. El arroz primavera es uno de ellos, porque combina texturas suaves y sabores naturales de la época que invitan a comer bien sin complicarse. Su preparación es simple y solo necesita organización y buena elección de ingredientes.

Parece una receta elaborada, pero es demasiado simple y su secreto está en la combinación justa de verduras frescas de estación y arroz integral. Este tipo de grano aporta fibra y saciedad, mientras que las verduras llenan el plato de vitaminas. Lo mejor es que puede prepararse en apenas 5 pasos y en menos tiempo del que se imagina.

Para esta versión casera y saludable se necesita: 250 gramos de arroz integral

. 750 mililitros de agua .

. 2 zanahorias .

. 150 gramos de arvejas .

. 150 gramos de choclo .

. 1 cebolla .

. 1 diente de ajo .

. 2 cucharadas de aceite de oliva .

. Una pizca de sal y pimienta negra .

y . Perejil fresco (opcional) para decorar.

El arroz integral es la base ideal porque conserva el salvado del grano, lo que aporta más fibra y minerales. Por su parte, las zanahorias y las arvejas brindan un toque dulce y una dosis de antioxidantes naturales, mientras que el choclo, verdura de la época, agrega textura y energía. Es indispensable que cocines con aceite de oliva, ya que aporta grasas saludables que ayudan a mantener el colesterol en equilibrio.

Esta combinación hace del arroz primavera una comida completa, perfecta como plato principal. Es una opción fresca que no provoca hinchazón luego de comer. Además puede adaptarse fácilmente a gustos personales agregando otras verduras de estación o reemplazando el arroz integral por una versión de granos largos, siempre manteniendo su esencia fresca y liviana.

Antes de todo debemos enjuagar bien el arroz integral hasta que el agua salga clara. Debemos cocinar el arroz en una olla con 750 mililitros de agua y una pizca de sal durante unos 20 a 25 minutos hasta que esté tierno. Durante ese rato, y para ir ganando tiempo, hay que picar la cebolla y el ajo para saltearlos en una sartén con aceite de oliva. Al dorarse se suman las zanahorias en cubos pequeños, las arvejas y el choclo. Se cocinan a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas pero aún mantengan su color y textura. Cuando el arroz esté listo, solo queda mezclar con las verduras en la sartén y condimentar con pimienta negra. Luego debemos dejar reposar unos minutos para que los sabores se integren. Finalmente debemos servir con perejil fresco picado por encima. Con estos simples cinco pasos se obtiene un plato nutritivo, sabroso y lleno de vida. El arroz primavera es una receta versátil que demuestra que comer saludable no significa renunciar al sabor. Su equilibrio entre fibra, vegetales y grasas buenas lo convierte en una excusa ideal para quienes buscan energía y bienestar en un solo plato. Además, su preparación sencilla en pocos pasos permite incorporarlo fácilmente a la rutina semanal.