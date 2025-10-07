Qué beneficios aportan las vaquitas de San Antonio en las plantas y para qué sirve su visita

Ver una mariquita o vaquita de San Antonio posada en una hoja puede ser una señal de buena suerte . Algunas se acumulan en cantidad y otras aparecen esporádicamente pero su visita en distintos jardines genera el equilibrio esencial que necesitan las plantas . Estos pequeños insectos cumplen un rol natural que beneficia sobre todo a verduras y flores .

Las mariquitas son unos de los insectos más útiles del ecosistema . Actúan como un beneficio importante, sobre todo en primavera , sin dañar las plantas. Su presencia, además de embellecer el jardín y caer a veces en las personas, cumple una protección continua y ecológica .

Las mariquitas o vaquitas de San Antonio pertenecen a la familia Coccinellidae y son depredadoras naturales de insectos que atacan a las plantas, especialmente los pulgones.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Por eso, debemos dejarlas que actúen en conjunto o solas, porque es una práctica efectiva para mantener jardines libre de plagas. Incluso se pueden comprar larvas o adultos en viveros especializados para repoblar zonas afectadas.

Las mariquitas, además de ser una tradición de buena suerte y pedir 3 deseos cuando aparecen, son una buena señal cuando se reposan sobre las plantas. Es un recurso natural eficiente para mantener el equilibrio en los jardines sin que las especies aparezcan infestadas. Fomentar su presencia es cuidar la biodiversidad ya que los pesticidas químicos se mantienen alejados.