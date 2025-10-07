7 de octubre de 2025 - 17:50

Qué beneficios aportan las vaquitas de San Antonio en las plantas y para qué sirve su visita

Su presencia está vinculada a traer fortuna, pero lo cierto es que las vaquitas de San Antonio esconden beneficios poderosos para las plantas.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Foto:

WEB
Por Redacción

Ver una mariquita o vaquita de San Antonio posada en una hoja puede ser una señal de buena suerte. Algunas se acumulan en cantidad y otras aparecen esporádicamente pero su visita en distintos jardines genera el equilibrio esencial que necesitan las plantas. Estos pequeños insectos cumplen un rol natural que beneficia sobre todo a verduras y flores.

Leé además

En tu jardín, las plantas del romero transforman la jardinería con aroma.

El arbusto que perfuma el aire y casi no necesita agua: ideal para el jardín

Por Ignacio Alvarado
Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

Las mariquitas son unos de los insectos más útiles del ecosistema. Actúan como un beneficio importante, sobre todo en primavera, sin dañar las plantas. Su presencia, además de embellecer el jardín y caer a veces en las personas, cumple una protección continua y ecológica.

vaquita de san antonio
Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas cumplen un control natural que mantiene las plantas sanas

Las mariquitas o vaquitas de San Antonio pertenecen a la familia Coccinellidae y son depredadoras naturales de insectos que atacan a las plantas, especialmente los pulgones.

  • Según el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura(USDA), solo una mariquita adulta puede llegar a consumir entre 50 y 60 pulgones por día, mientras que sus larvas son aún más voraces.
  • Estos pequeños insectos ayudan a controlar también cochinillas, ácaros y moscas blancas, plagas comunes que aparecen en huertas y macetas.
  • Siempre aparecen cuando se reduce la necesidad de pesticidas, ya que contribuyen al equilibrio del ecosistema y protegen a otros polinizadores como las abejas.
  • Para atraerlas al jardín, es ideal que cerca de las plantaciones que ya existen, se planten flores como caléndulas, eneldo, hinojo o girasoles, que les proporcionan néctar y refugio.
vaquita de san antonio
Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Cómo las vaquitas protegen verduras y flores del ataque de plagas

  • En las huertas, las mariquitas brindan beneficios especialmente valiosos. Las verduras como el tomate, el repollo o la lechuga suelen ser las primeras víctimas de los pulgones, que succionan la savia y debilitan las hojas.
  • En esas especies, las mariquitas detectan estas colonias fácilmente y las eliminan al instante, deteniendo su avance antes de que la planta se dañe por completo.
  • En jardines ornamentales ocurre algo similar con las flores. Las rosas, geranios y petunias pueden sufrir infestaciones que deforman los capullos y hojas. Es ahí donde las mariquitas actúan como defensa natural sin alterar el crecimiento ni la floración.

Por eso, debemos dejarlas que actúen en conjunto o solas, porque es una práctica efectiva para mantener jardines libre de plagas. Incluso se pueden comprar larvas o adultos en viveros especializados para repoblar zonas afectadas.

vaquita de san antonio
Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas pueden transformar la salud de las plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Las mariquitas, además de ser una tradición de buena suerte y pedir 3 deseos cuando aparecen, son una buena señal cuando se reposan sobre las plantas. Es un recurso natural eficiente para mantener el equilibrio en los jardines sin que las especies aparezcan infestadas. Fomentar su presencia es cuidar la biodiversidad ya que los pesticidas químicos se mantienen alejados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mezclar vinagre con azucar: por que lo recomiendan y para que sirve

Mezclar vinagre con azúcar: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
las mariposas visitaran tu jardin todos los dias si dejas estas frutas maduras en una bandeja

Las mariposas visitarán tu jardín todos los días si dejás estas frutas maduras en una bandeja

Por Andrés Aguilera
En tu jardín, las plantas de lavanda transforman la jardinería con perfume natural.

La planta que perfuma la entrada y mantiene alejadas a las hormigas

Por Ignacio Alvarado
te verde en el jardin: por que lo recomiendan y como aplicarlo correctamente

Té verde en el jardín: por qué lo recomiendan y cómo aplicarlo correctamente

Por Daniela Leiva