Liga Profesional: Godoy Cruz volvió a perder y la crisis se profundiza en el Gambarte

Godoy Cruz atraviesa días difíciles y no logra encontrar la salida. El equipo mendocino cayó 2 a 0 frente a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y sumó su cuarta derrota consecutiva.

La derrota golpea aún más fuerte porque llega en medio de una semana negra: el Tomba también quedó eliminado de la Copa Sudamericana, un objetivo que ilusionaba al hincha y que se esfumó antes de lo esperado. El Expreso no gana en lo que va del segundo semestre, todavía no pudo festejar en su renovado estadio y, tras la salida de Esteban Solari, la conducción de Tino Ribonetto tampoco logra enderezar el rumbo.

El partido reflejó gran parte de las falencias que arrastra el equipo. En el arranque, los mendocinos intentaron con Pol Fernández, Altamira y Poggi en la mitad de la cancha, más las corridas de Andino por los costados. Sin embargo, las aproximaciones fueron aisladas y previsibles, fáciles de neutralizar para la defensa fortinera. Mammana, Magallán y Gómez controlaron sin problemas, mientras que en el medio la presencia de Aliendro le permitió a Vélez hacerse dueño del juego.

El primer mazazo llegó tras un desborde de Gordón -que ganó siempre el mano a mano contra Andino-un centro bajo que Mendoza terminó desviando en contra de su propio arco. La desazón se multiplicó minutos después, cuando Carrizo ejecutó un tiro libre perfecto que se coló en el arco de Petroli, quien quedó encandilado por el sol.

Con más voluntad que ideas, Godoy Cruz intentó reaccionar. A los 40 minutos, Auzmendi estuvo cerca del descuento tras un centro de Pol Fernández, pero Marchiori respondió con solvencia, en la que fue la única atajada clara que exigió al arquero mendocino. En el complemento, Ribonetto ensayó variantes, pero el equipo siguió sin mostrar peso ofensivo, sin generación de juego y con escasa claridad para inquietar al rival.

image Godoy Cruz vs Vélez Ramiro Gómez

Las tribunas, mientras tanto, fueron un termómetro del malestar. Desde la popular bajaron cánticos de reclamo (“Movete Tomba, movete”) que luego derivaron en el clásico “El Tomba ponga huevo…”. En la platea sur, la primera etapa terminó envuelta en silbidos y reproches hacia el equipo, que en el césped mostraba más dudas que certezas.

La derrota ante Vélez fue la tercera en cuatro presentaciones en el Gambarte desde la reinauguración, lo que alimenta la sensación de "incertidumbre” en el césped bodeguero, que en tiempos pasados supo ser escenario de gloria. Hoy, en cambio, parece un terreno pesado donde los jugadores no logran hacer brillar su fútbol.

Con este nuevo traspié, Godoy Cruz profundiza su crisis; acumula cinco derrotas consecutivas, se quedó afuera de la Sudamericana y empieza a comprometerse con la zona de descenso. El equipo no muestra reacción, carece de peso ofensivo y se muestra frágil en defensa. Un combo que enciende todas las alarmas y deja a los hinchas con un sentimiento de incertidumbre sobre lo que vendrá.

Las formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro; Claudio Baeza, Maher Carrizo, Tomás Galván, Agustín Bauzat, Brian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles: PT: 22' Mendoza (GC) en contra, 30' Carrizo (V).

Cambios: ST: inicio: Maximiliano Porcel por Altamira (GC), Lucas Martínez Dupuy por Auzmendi (GC),7' Walter Montoya por Poggi (GC), 18' Tobías Andrada por Baeza (V), Matías Pellegrini por Galván (V), 26’ Bastián Yáñez por N. Fernández (GC),

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Edgardo Zamora