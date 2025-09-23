Vélez Sarsfield busca las semifinales de la Copa Libertadores: los antecedentes históricos

Los de Liniers intentarán dar vuelta la serie ante Racing Club, y arribar a una instancia que le costó más de la cuenta

Vélez Sarsfield no quiere decir adiós en la Copa Libertadores, uno de los objetivos más importantes de la institución en los últimos tiempos. Frente a Racing Club, tratará de conseguir el boleto a las semifinales, que han resultado complicadas en las ocasiones donde participó.

El Fortín perdió en la ida con la Academia, pero el exiguo resultado (0-1) lo deja con vida para intentar revertir el paso en falso sufrido en el Amalfitani y así poder superar un trauma del siglo actual: las llaves entre los cuatro mejores del certamen de mayor jerarquía del continente.

La histórica Copa Libertadores de 1994: image Chilavert, pieza clave del Vélez de la década del 90. La primera vez que alcanzó esa instancia fue en la edición de 1994, que todavía guarda con orgullo en sus vitrinas. No fue fácil llegar hasta allí, ya que primero ganó su grupo ante Cruzeiro, Palmeiras y Boca Juniors, y luego sufrió en la eliminación directa.

En octavos de final, Vélez superó a Defensor Sporting 4 a 3 por penales, luego de haber igualado 1 a 1 en la ida con el gol del Coio Almandoz y 0 a 0 en la vuelta en su propio reducto. En cuartos de final, le tocó el turno a Minervén, que le sacó una igualdad 0 a 0 al Fortín en Venezuela, y luego sucumbió en Liniers por 2 a 0, con los tantos del Turu Flores y el Turco Asad.

Esas semifinales quedaron en el recuerdo velezano, debido a que el Junior de Barranquilla le dio pelea, con la conducción del Pibe Valderrama como principal atractivo. Los de Carlos Bianchi perdieron 2 a 1 en Colombia, y triunfaron por el mismo marcador en la vuelta. Desde los doce pasos la figura de José Luis Félix Chilavert permitió la clasificación a la gran final.