Martín Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores

La 53ª edición de los Premios Martín Fierro en el Hilton de Puerto Madero tuvo emoción, definiciones muy peleadas y un cierre consagratorio: Santiago del Moro se quedó con el Oro tras firmar una gala en la que también brillaron Susana Giménez, Margarita, Gabriel Goity e Isabel Macedo, entre otros destacados.
Una ceremonia intensa, con favoritos y sorpresas
Asimismo, minutos antes, Santiago Del Moro se llevó Labor en conducción masculina por su trabajo al frente de Gran Hermano (Telefe).
Fue una terna de altísimo perfil, con Darío Barassi (¡Ahora Caigo!, eltrece), Guido Kaczka (Los 8 escalones, eltrece) e Iván de Pineda (Escape perfecto / Iván de viaje, Telefe) como contendientes.
Minutos antes, a las 00.10, Bake Off Famosos (Telefe) se impuso en Big Show y dejó otra postal del dominio de los formatos de gran espectáculo.
La estocada dramática llegó a las 00.07: Gabriel Goity se alzó con Actor protagonista de ficción por El Encargado (eltrece), en una definición que dejó sin premio a Guillermo Francella y a Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa, eltrece).
Fue, quizá, el momento competitivo más comentado de la noche: “El Puma” ganó en una categoría con tres nombres de enorme gravitación.
Un poco antes, a las 00.00, LAM (América) se quedó con Programa periodístico, confirmando la vigencia del ciclo de Ángel de Brito dentro de un rubro históricamente reñido y transversal a la agenda diaria.
Margarita marcó el camino
La lectura de la noche comenzó a definirse a las 23.58, cuando Margarita (Telefe) ganó Ficción, una de las ternas más decisivas.
En esa instancia superó a El Encargado y Iosi, el espía arrepentido (eltrece) y a El Método (El Nueve).
A las 23.55, ¡Ahora Caigo! (eltrece) se quedó con Entretenimiento, validando la temporada de Darío Barassi y su combinación de dinámica ágil, humor y timing de prime time.
A las 23.24, Susana Giménez ganó Labor en conducción femenina por su regreso a Telefe y se llevó una de las ovaciones más sonoras del Hilton. La diva se impuso a Verónica Lozano, Juana Viale, Pamela David, Wanda Nara y Mariana Fabbiani en una terna repleta de nombres grandes.
El humor tuvo su clímax a las 23.19: Peto Menahem ganó Labor humorística por La Noche Perfecta (eltrece), en pulseada con Bicho Gómez (TV Pública) y Nazareno Mottola (Telefe). El reconocimiento premió una temporada de gran visibilidad y creatividad.
El semillero también tuvo su consagración. A las 23.12, Lola Abraldes se llevó Revelación por Margarita (Telefe), imponiéndose a Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg.
En la franja de magazines, a las 23.08, DDM (América) se quedó con Magazine, celebrando una categoría donde también competían Mañanísima (eltrece), Cortá por Lozano (Telefe) y A la Barbarossa (Telefe).
Periodismo y actuación: nombre por nombre, los golpes de escena
A las 22.36, Rodolfo Barili fue distinguido con Labor periodística masculina por Telefe Noticias, dejando atrás a Nelson Castro (Telenoche, eltrece) y Claudio Rígoli (Telenueve Central, El Nueve).
Siete minutos antes, a las 22.33, Isabel Macedo levantó el premio a Actriz protagonista de ficción por Margarita (Telefe), por sobre Natalia Oreiro (Santa Evita / Iosi, eltrece) y Carla Peterson (Terapia Alternativa, eltrece).
La dirección también tuvo un hito fuerte. A las 22.29, Mariano Cohn y Gastón Duprat ganaron Dirección de ficción por El Encargado y Terapia Alternativa (eltrece), en duelo con Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita, Telefe) y Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido, eltrece).
Todos los ganadores a los Martín Fierro 2025
La entrega de APTRA reconocerá a lo mejor de la TV argentina con 35 ternas. Estos son los ganadores y nominados:
MARTÍN FIERRO DE ORO
Reality
Interés general
Actriz de reparto
-
Julia Calvo – Margarita – Telefe (GANADORA)
-
Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
-
Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece
Branded content
-
El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe (GANADOR)
-
Historias de estación – Axion, Lele Cristóbal – Telefe
-
Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Gastronomía
-
Ariel en su salsa – Telefe
-
Comer para creer – América
Qué mañana! – El Nueve (GANADOR)
Deportivo
-
Conmebol Libertadores – Telefe
-
Carburando – Eltrece
-
Copa América – Telefe (GANADOR)
-
Juegos Olímpicos París 2024 – TV Pública
Actor de reparto
-
Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-
Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece (GANADOR)
-
Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Viajes / Turismo
Noticiero diurno
-
Arriba argentinos – Eltrece
-
El Noticiero de la Gente – Telefe (GANADOR)
-
Telenueve al Mediodía – El Nueve
Cronista / Movilero
-
Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
-
Cecilia Insinga – Arriba argentinos / Mediodía Noticias – Eltrece
-
Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Oliver Quiroz – A la tarde – América (GANADOR)
Aviso publicitario
-
Contexto argentino – Mercado Libre (Agencia Gut) (GANADOR)
-
Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
-
Historias argentinas – Renault (Agencia Publicis)
-
Ver Netflix – Netflix (Agencia Isla)
Musical
-
La Peña de Morfi – Telefe
-
Pasión de Sábado – América
Planeta 9 – El Nueve (GANADOR)
Panelista
-
Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
-
Luis Bremer – A la tarde – América
-
David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve (GANADOR)
-
Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
Ficción
Labor en conducción femenina
-
Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
-
Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece
-
Pamela David – Desayuno americano – América
-
Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
-
Mariana Fabbiani – DDM – América
Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe (GANADORA)
Labor en conducción masculina
-
Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe (GANADOR)
-
Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
-
Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece
-
Iván de Pineda – Escape perfecto / Iván de viaje – Telefe
Noticiero nocturno
Entretenimiento
Big Show
Periodístico
-
LAM – América (GANADOR)
-
A la tarde – América
-
GPS – América
Magazine
Actor protagonista de ficción
-
Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
-
Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece (GANADOR)
-
Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece
Actriz protagonista de ficción
-
Isabel Macedo – Margarita – Telefe (GANADORA)
-
Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi – Eltrece
-
Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece
Autor / Guionista
-
Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe
-
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece (GANADORES)
-
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece
Director de ficción
-
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
-
Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece (GANADORES)
Director de no ficción
-
Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
-
Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe
-
Lucas Arecco – LAM / Cantando 2024 – América (GANADOR)
-
Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Jurados
-
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe (GANADOR)
-
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece
-
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
Producción integral
-
Bake Off Famosos – Telefe
-
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Telenueve Central – El Nueve (GANADOR)
Labor periodística femenina
-
Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
-
Soledad Larghi – América Noticias – América
-
Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve (GANADORA)
Labor periodística masculina
-
Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe (GANADOR)
-
Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
-
Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Revelación
-
Lola Abraldes – Margarita – Telefe (GANADORA)
-
Mora Bianchi – Margarita – Telefe
-
Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Labor humorística
-
Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – TV Pública
-
Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe
Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece (GANADOR)
Humorístico
Cultural / Educativo
-
Proyecto Tierras – Telefe
-
Argentina de Película – América (GANADOR)
-
Tecno Tendencias – América
Programa de servicio