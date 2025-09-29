29 de septiembre de 2025 - 21:13

Martín Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores

La gran fiesta de la TV argentina llegó con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2025, desde el Hilton de Puerto Madero.

Martín Fierro 2025 uno por uno, todos los ganadores
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La 53ª edición de los Premios Martín Fierro en el Hilton de Puerto Madero tuvo emoción, definiciones muy peleadas y un cierre consagratorio: Santiago del Moro se quedó con el Oro tras firmar una gala en la que también brillaron Susana Giménez, Margarita, Gabriel Goity e Isabel Macedo, entre otros destacados.

Leé además

alfombra roja de los martin fierro 2025: los looks de la noche de la television

Alfombra roja de los Martín Fierro 2025: los looks de la noche de la televisión

Por Rocío Sileci
asi fue la previa de los martin fierro 2025: susana gimenez, pampita, wanda nara y la confesion de evangelina anderson

Así fue la previa de los Martín Fierro 2025: Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara y la confesión de Evangelina Anderson

Por Redacción
Embed

Una ceremonia intensa, con favoritos y sorpresas

Asimismo, minutos antes, Santiago Del Moro se llevó Labor en conducción masculina por su trabajo al frente de Gran Hermano (Telefe).

image

Fue una terna de altísimo perfil, con Darío Barassi (¡Ahora Caigo!, eltrece), Guido Kaczka (Los 8 escalones, eltrece) e Iván de Pineda (Escape perfecto / Iván de viaje, Telefe) como contendientes.

Minutos antes, a las 00.10, Bake Off Famosos (Telefe) se impuso en Big Show y dejó otra postal del dominio de los formatos de gran espectáculo.

G2EDGzSX0AAJ5Q7

La estocada dramática llegó a las 00.07: Gabriel Goity se alzó con Actor protagonista de ficción por El Encargado (eltrece), en una definición que dejó sin premio a Guillermo Francella y a Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa, eltrece).

Fue, quizá, el momento competitivo más comentado de la noche: “El Puma” ganó en una categoría con tres nombres de enorme gravitación.

Un poco antes, a las 00.00, LAM (América) se quedó con Programa periodístico, confirmando la vigencia del ciclo de Ángel de Brito dentro de un rubro históricamente reñido y transversal a la agenda diaria.

Margarita marcó el camino

La lectura de la noche comenzó a definirse a las 23.58, cuando Margarita (Telefe) ganó Ficción, una de las ternas más decisivas.

image

En esa instancia superó a El Encargado y Iosi, el espía arrepentido (eltrece) y a El Método (El Nueve).

A las 23.55, ¡Ahora Caigo! (eltrece) se quedó con Entretenimiento, validando la temporada de Darío Barassi y su combinación de dinámica ágil, humor y timing de prime time.

A las 23.24, Susana Giménez ganó Labor en conducción femenina por su regreso a Telefe y se llevó una de las ovaciones más sonoras del Hilton. La diva se impuso a Verónica Lozano, Juana Viale, Pamela David, Wanda Nara y Mariana Fabbiani en una terna repleta de nombres grandes.

image

El humor tuvo su clímax a las 23.19: Peto Menahem ganó Labor humorística por La Noche Perfecta (eltrece), en pulseada con Bicho Gómez (TV Pública) y Nazareno Mottola (Telefe). El reconocimiento premió una temporada de gran visibilidad y creatividad.

El semillero también tuvo su consagración. A las 23.12, Lola Abraldes se llevó Revelación por Margarita (Telefe), imponiéndose a Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg.

image

En la franja de magazines, a las 23.08, DDM (América) se quedó con Magazine, celebrando una categoría donde también competían Mañanísima (eltrece), Cortá por Lozano (Telefe) y A la Barbarossa (Telefe).

Periodismo y actuación: nombre por nombre, los golpes de escena

A las 22.36, Rodolfo Barili fue distinguido con Labor periodística masculina por Telefe Noticias, dejando atrás a Nelson Castro (Telenoche, eltrece) y Claudio Rígoli (Telenueve Central, El Nueve).

image

Siete minutos antes, a las 22.33, Isabel Macedo levantó el premio a Actriz protagonista de ficción por Margarita (Telefe), por sobre Natalia Oreiro (Santa Evita / Iosi, eltrece) y Carla Peterson (Terapia Alternativa, eltrece).

G2DtNdcW4AAQup2

La dirección también tuvo un hito fuerte. A las 22.29, Mariano Cohn y Gastón Duprat ganaron Dirección de ficción por El Encargado y Terapia Alternativa (eltrece), en duelo con Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita, Telefe) y Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido, eltrece).

Todos los ganadores a los Martín Fierro 2025

La entrega de APTRA reconocerá a lo mejor de la TV argentina con 35 ternas. Estos son los ganadores y nominados:

MARTÍN FIERRO DE ORO

  • Santiago del Moro

Reality

  • Gran Hermano 2024 – Telefe (GANADOR)

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Cantando 2024 – América

Interés general

  • Susana Giménez – Telefe (GANADORA)

  • La Noche de Mirtha – Eltrece

  • Nara que ver – El Nueve

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972834904015593648&partner=&hide_thread=false

Actriz de reparto

  • Julia Calvo – Margarita – Telefe (GANADORA)

  • Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece

  • Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece

Branded content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe (GANADOR)

  • Historias de estación – Axion, Lele Cristóbal – Telefe

  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe

  • Comer para creer – América

  • Qué mañana! – El Nueve (GANADOR)

Deportivo

  • Conmebol Libertadores – Telefe

  • Carburando – Eltrece

  • Copa América – Telefe (GANADOR)

  • Juegos Olímpicos París 2024 – TV Pública

Actor de reparto

  • Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece (GANADOR)

  • Rafael Ferro – Margarita – Telefe

marco antonio caponi

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje – Telefe

  • Resto del Mundo – Eltrece (GANADOR)

  • Tenés que ir – El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos – Eltrece

  • El Noticiero de la Gente – Telefe (GANADOR)

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

  • Cecilia Insinga – Arriba argentinos / Mediodía Noticias – Eltrece

  • Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

  • Oliver Quiroz – A la tarde – América (GANADOR)

Oliver quiroz

Aviso publicitario

  • Contexto argentino – Mercado Libre (Agencia Gut) (GANADOR)

  • Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

  • Historias argentinas – Renault (Agencia Publicis)

  • Ver Netflix – Netflix (Agencia Isla)

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

  • Pasión de Sábado – América

  • Planeta 9 – El Nueve (GANADOR)

Panelista

  • Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

  • Luis Bremer – A la tarde – América

  • David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve (GANADOR)

  • Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

image

Ficción

  • Margarita – Telefe (GANADOR)

  • El Encargado – Eltrece

  • Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • El Método – El Nueve

Labor en conducción femenina

  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

  • Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

  • Pamela David – Desayuno americano – América

  • Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

  • Mariana Fabbiani – DDM – América

  • Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe (GANADORA)

Labor en conducción masculina

  • Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe (GANADOR)

  • Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece

  • Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

  • Iván de Pineda – Escape perfecto / Iván de viaje – Telefe

Noticiero nocturno

  • Telenoche – Eltrece (GANADOR)

  • Telefe Noticias – Telefe

  • América Noticias – América

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! – Eltrece (GANADOR)

  • Escape perfecto – Telefe

  • Los 8 escalones – Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos – Telefe (GANADOR)

  • La noche perfecta – Eltrece

  • Noche al Dente – América

Periodístico

  • LAM – América (GANADOR)

  • A la tarde – América

  • GPS – América

Magazine

  • Mañanísima – Eltrece

  • Cortá por Lozano – Telefe

  • DDM – América (GANADOR)

  • A la Barbarossa – Telefe

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece

  • Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece (GANADOR)

  • Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo – Margarita – Telefe (GANADORA)

  • Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi – Eltrece

  • Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Autor / Guionista

  • Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece (GANADORES)

  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece

Director de ficción

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece (GANADORES)

Director de no ficción

  • Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

  • Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe

  • Lucas Arecco – LAM / Cantando 2024 – América (GANADOR)

  • Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe (GANADOR)

  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

Producción integral

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Telenueve Central – El Nueve (GANADOR)

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece

  • Soledad Larghi – América Noticias – América

  • Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

  • Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve (GANADORA)

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe (GANADOR)

  • Nelson Castro – Telenoche – Eltrece

  • Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes – Margarita – Telefe (GANADORA)

  • Mora Bianchi – Margarita – Telefe

  • Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – TV Pública

  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece (GANADOR)

Humorístico

  • Bendita – El Nueve

  • Pasó en América – América (GANADOR)

  • Pares de comedia – Net

Cultural / Educativo

  • Proyecto Tierras – Telefe

  • Argentina de Película – América (GANADOR)

  • Tecno Tendencias – América

Programa de servicio

  • Intelexis Mujer – Net

  • Adn buena salud – TV Pública (GANADOR)

  • BA Emergencias – El Nueve

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

quien gano el martin fierro de oro 2025

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025

Por Redacción Espectáculos
el blooper de susana gimenez al nombrar a luck ra en su discurso en los martin fierro 2025

El blooper de Susana Giménez al nombrar a Luck Ra en su discurso en los Martín Fierro 2025

Por Redacción Espectáculos
quien es lola abraldes, la princesa que gano el martin fierro 2025 a revelacion

Quién es Lola Abraldes, la "princesa" que ganó el Martin Fierro 2025 a 'Revelación'

Por Redacción Espectáculos
el grito por gasalla, la emocion por lanata y la lista de todos los homenajeados en los martin fierro 2025

El grito por Gasalla, la emoción por Lanata y la lista de todos los homenajeados en los Martín Fierro 2025

Por Redacción Espectáculos