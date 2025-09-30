30 de septiembre de 2025 - 10:54

La nueva serie de Sebastián Ortega en Netflix: su novia es protagonista y la historia tiene un giro llamativo

La producción inició su rodaje y la grilla de actores la completan Carla Peterson, Luciano Castro y Jerónimo Bosia.

&nbsp;El productor Sebastián Ortega y la actriz Valentina Zenere están de novios

Foto:

Sebastián Ortega vuelve a Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“El tiempo puede esperar” es la nueva producción argentina para Netflix que explora cómo el paso del tiempo transforma los vínculos, el amor y la memoria. El elenco principal está encabezado por, además de Zenere, la reconocida Carla Peterson, el joven Jerónimo Bosia y Luciano Castro, pareja de la "Envidiosa" de la plataforma de streaming, Griselda Siciliani.

el-tiempo-puede-esperar-netflix-1

De qué se trata “El tiempo puede esperar”, la nueva serie de Sebastián Ortega para Netflix

La trama sigue a Bruno y Florencia, dos jóvenes de los 90 que sueñan con un futuro juntos hasta que él desaparece misteriosamente. Tres décadas después, regresa pero sin haber envejecido, ni en cuerpo ni en mente, lo que para él representa un par de horas para ella son años.

Esta situación enfrenta a la pareja con la pregunta de si el amor puede sobrevivir a una distancia temporal imposible.

La serie es una coproducción entre Netflix y Underground, división de NBC Universal Telemundo, reconocida por éxitos como “Lalola”, “Los exitosos Pells”, “Graduados” y “100 días para enamorarse”.

Embed

Ortega comparte la creación y guion con Alejandro Quesada, con dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz, y producción ejecutiva de Pablo Culell.

El reparto se completa con las participaciones especiales de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal, junto a Juan Leyrado y Verónica Llinás como invitados, además de Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Sebastián Ortega?

Si bien Netflix confirmó el inicio de la producción y el equipo creativo detrás del proyecto, la fecha de estreno de “El tiempo puede esperar” aún no fue revelada.

