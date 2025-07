Juana Viale vivió un incómodo momento al reencontrase con su ex pareja: "Somos todos amigos"

Juana Viale protagonizó un momento incómodo al reencontrarse con su ex pareja José Palazzo en los Premios Sur, y compartió además una anécdota íntima sobre su hijo Alí. La actriz y conductora estuvo presente en la ceremonia en Córdoba , donde fue entrevistada por Intrusos. También participó de su propio ciclo, donde contó la historia con su hijo.

AAAHH LA INCOMODIDAD: JUANA VIALE SE CRUZÓ CON SU EX JOSÉ PALAZZO: “ELLA ES MI MUJER” pic.twitter.com/1RQOqlS1Jw

El momento fue registrado por las cámaras y sumó un toque de humor cuando Layus notó que Palazzo se dirigía a la conductora como “Johnny”. Consultada por el extraño apodo, Viale respondió, sonriente pero cortante: “¿Qué sé yo? Porque es así. No tengo que explicar todo. No le explico a mi madre, ¿te voy a explicar a vos?” .

José Palazzo, de En Vivo Producciones (Nicolás Bravo / La Voz) José Palazzo.

Su relación con su hijo menor

Días después, durante la emisión del domingo 20 de julio de Almorzando con Juana, la actriz sorprendió con una confesión íntima que retrató su faceta más maternal. En medio de una charla sobre la obra El Principito con el músico Juan Carlos Baglietto, Viale relató que aún conserva la costumbre de leerle cuentos por la noche a su hijo menor, Alí Valenzuela, de 13 años.

Juana Viale hizo un fuerte descargo en sus redes tras los rumores sobre su embarazo Juana Viale comentó la rutina que mantiene junto a su hijo.

“A mi hijo más chico le leo todavía, por suerte. Ya me queda poco”, comentó con tono nostálgico. La rutina, que resiste el paso del tiempo, incluye relecturas de clásicos como Pinocho y El Principito. “Terminamos de leer Pinocho y me dice ‘Uy mamá, ahora tenemos que buscar otra aventura’. Entonces le propuse ir a comprar un libro, pero él no quiso esperar”, contó. Así, madre e hijo decidieron volver a empezar con El Principito, por cuarta vez.