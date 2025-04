Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto: rumores de infidelidad en Mendoza

Una usuaria incluso relató una escena puntual: “Él hace un tiempo estuvo en Mendoza y le tiraba a todo lo que se movía, un asco el pibe”. Si bien Juana Repetto no se refirió de forma explícita a los rumores de infidelidad, dejó entrever su postura con una frase irónica en una charla con Ángel de Brito (LAM): “Lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años, es que ahora me traten de abandonada”, dijo Repetto, dejando en claro su hartazgo ante los comentarios que circulan en redes y medios.