Premios Martín Fierro de Televisión: la lista completa de los nominados

La ceremonia que premia las mejores producciones de la pantalla chica, será transmitida por Telefe. Cuándo será.

Los premios Martín Fierro 2026 de la Televisión Abierta se otorgarán el próximo sábado 18 de mayo en el Hotel Hilton y reconocerán los trabajos más destacados de la pantalla chica nacional. La ceremonia estará a cargo de Santiago del Moro y se transmitirá por la señal de Telefe.

Los nombres de los nominados se revelaron esta mañana durante el programa "A la Barbarossa", junto a la conductora Georgina Barbarossa y el presidente de APTRA, Luis Ventura, según supo la Agencia Noticias Argentinas

“La voz ausente”, la serie basada en el libro de Gabriel Rolón, fue el proyecto con más nominaciones. Le sigue MasterChef Celebrity con 7 nominaciones repartidas por jurado, revelaciones, dirección, producción integral y conducción, seguido por un empate con cinco nominaciones cada uno para La Voz Argentina, A la Barbarossa y Otro Día Perdido.

Santiago del Moro Santiago del Moro conducirá los premios Martín Fierro 2026 La lista de nominados Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) La Voz Ausente "La Voz Ausente", nominada a Mejor Ficción en los premios Martín Fierro