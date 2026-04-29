Premios Gardel 2026: con Cazzu, Lali y Milo J entre los favoritos, se conocieron todos los nominados

Los Premios Gardel 2026 ya tienen a sus principales candidatos y comienzan a perfilar una nueva edición con fuerte presencia de artistas consagrados y figuras emergentes. La premiación, que reconoce lo mejor de la música nacional, volverá a reunir referentes de distintos géneros en una misma noche.
Entre los nombres que competirán por el galardón mayor aparecen Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marlina Bertoldi, todos nominados en la categoría Álbum del año.
La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas fue la encargada de dar a conocer el listado completo de postulados, que incluye 53 categorías y refleja la amplitud de la escena musical argentina.
La ceremonia se realizará el martes 26 de mayo y, como es habitual, combinará la presencia de artistas históricos con los nuevos exponentes que hoy marcan el pulso de la industria.
Uno de los grandes destacados de esta edición es Miranda!, que lidera las nominación con nueve menciones en seis categorías, entre ellas Canción del año, Grabación del año, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción de Cuarteto, Mejor Colaboración y Mejor Álbum Grupo Pop.
“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.
La lista completa de los nominados
Álbum del Año
- Latinaje – Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
- "Advertencia" – Babasónicos
- "Niño" – Milo J
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
- "Con Otra" – Cazzu
- "Favorita" – Angela Torres
- "El gordo" – Marilina Bertoldi
- "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
- "Fresh" – Trueno
- "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Niño" – Milo J
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Folklore
- Mirarse en otros ojos – La Ferni
- Décimas – Maggie Cullen
- Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- El retorno – Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
- Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
- Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
- Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
- Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
- Cuerpo – Olivia Wald
- Detalles – Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- No me olvides – Angela Torres
- El Verdadero – Juan Ingaramo
- Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
- Malportada – Nathy Peluso
- La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
- Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
- The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
- La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
- Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
- Gamurgatrónica – Ruben Rada
- Querida Yo – Yami Safdie
- Vivir Así – Barbarita Palacios
- Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
- Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
- Tucumano Soy – Juan Falú
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
- Rompecabezas – Ulises Bueno
- Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
- Que sed – Luck Ra
- En Vivo Buenos Aires – La K'onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- Okupas – Little Boogie & Stereo
- Bhavilonia – Bhavi
- Culto III – Neo Pistea
- Gauchos – Veeyam
- EUB Deluxe – Trueno
- Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
- Tomás Sainz – Tomás Sainz
- New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero
- Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
- Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
- Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
- Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
- El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
- Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
- Latinaje – Cazzu
- Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
- Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
- El Regreso – Tan Bionica
- Los lobos – Estelares
- Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
- Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- Alfonsina y el mal – Señor Flavio
- La Respuesta – Leonchalon
- Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
- A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
- Juegue Kuelgue – El Kuelgue
- Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
- Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
- Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
- En vivo volumen I – Cindy Cats
- Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
- Trinar(La flor) – Nadia Larcher
- 89 – Flor Paz
- Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
- FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
- Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
- Hasta que aclare – Eva y Nadia
- Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos – Divididos
- Artificio – Indios
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- El club de la pelea I – Airbag
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Vandalos – Bandalos Chinos
- 4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo – La Delio Valdez
- Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
- Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
- Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
- Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
- Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
- Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
- Solo – Pipi Piazzolla
- La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
- Deseo – Mistol Team
- Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
- X-Sex – Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
- Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
- Tango – José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
- Hotcore – Taichu
- En el Ciber – Benito Cerati
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Tanya – Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante – Carca
- Ceremonia – 1915
- Instantáneo – Viva Elastico
- Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
- Vive – Claudio Marciello
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Alto Viaje – Corvex
Mejor Álbum Urbano
- Gotti B – Tiago PZK
- Quimera – Maria Becerra
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
- Saturación pop – Ysy A
- Lamba – FMK
Mejor Arte
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
- Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
- Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Mejor Canción de Autor
- "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
- "Hielo Fino" – Silvina Moreno
- "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
Mejor Canción de Cuarteto
- "Julieta & Romeo" – Ian Lucas & Q' Lokura
- "Carita Triste" – Q'Lokura, Los Herrera
- "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
- "Hielo, vino y coca" – Los Tabaleros & Los Caligaris
- "No se ve / Chingón" – Desakta2
- "DIOS" – Ulises Bueno
- "Otra Poesía" – L-Gante, La K'onga
Mejor Canción de Folklore
- "Décimas" – Maggie Cullen
- "Puño y letra" – Duratierra, Eli Suárez
- "Niño" – Milo J
- "El amor es un viento que regresa" – Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- "Cadenas" – Acru
- "Fresh" – Trueno
- "Gil" – Milo J, Trueno
- "Retirada" – Milo J
- "PVSL" – Paulo Londra
Mejor Canción de Pop
- "Perfecto Final" – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
- "El día del amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "El Ritmo" – Bandalos Chinos
- "Favorita" – Angela Torres
- "Me Gusta" – Miranda! & TINI
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Rock
- "El gordo" – Marilina Bertoldi
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Volarte" – Eruca Sativa
- "Pensando en Ella" – Dante Spinetta
- "Advertencia" – Babasónicos
- "Aliados en un viaje" – Divididos
Mejor Canción de Tango
- "La Marcha de la Bronca" – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
- "La Guitarra" – Melingo & Fito Paez
- "Nada" – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
- "Fanático" – Lali
- "Inocente" – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
- "La que puede, puede (Live at NPR Music's Tiny Desk)" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "Sábado" – Cindy Cats
- "La Taleñita" – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción Pop Rock
- "33" – Lali & Dillom
- "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "Barry Lindo" – El Kuelgue
- "Tus Cosas" – Tan Bionica
- "Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
- "Con Otra" – Cazzu
- "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- "Amiga Traidora" – Angela Leiva
- "Echar de Menos" – Ke Personajes
- "Tu jardín con enanitos" – Roze, Max Carra, Valen & Ramky
Mejor Canción Urbana
- "Sin cadenas" – Paulo Londra
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
- "Olimpo" – Milo J
- "Cruz" – Trueno & Feid
- "Historia" – Ramma
Mejor Colaboración
- "Loco un poco" – Turf & Lali
- "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
- "Campera de cuero" – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
- "Jangadero" – Milo J & Mercedes Sosa
- "Mi Vida" – Tan Bionica, Andrés Calamaro
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
- "Me Gusta" – Miranda! & TINI
- "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Colaboración Urbana
- "Hasta que me enamoro" – Maria Becerra, Tini
- Gil Milo J, Trueno
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee
- Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
- La verdadera Ramma, Kidd Voodoo
- Flashbacks | CROSSOVER #9 Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor Colección de Catálogo
- Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta
- Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa
- Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mia Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Mejor Videoclip Corto
- El gordo INTÉRPRETE: Marilina Bertoldi DIRECTORES: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
- Bajo De La Piel INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORA: Teresa Carril
- #Tetas INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
- In the City INTÉRPRETES: Charly García & Sting DIRECTORES: Belén Asad y Maximilian Stafford
- Advertencia INTÉRPRETE: Babasónicos DIRECTOR: Juan Cabral
Mejor Videoclip Largo
- Todo Es Folklore INTÉRPRETE: Los Tabaleros DIRECTOR: Niko Sedano
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
- La Vida Era Más Corta INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORES: Teresa Carril, Nacho A. villar
- No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) INTÉRPRETE: Lali DIRECTOR: Lautaro Espósito
- Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos INTÉRPRETE: Divididos DIRECTOR: Leopoldo Montero Ciancio
Productor del año
- Nico Cotton
- Evlay
- Gustavo Santaolalla
- Cachorro López
- Marilina Bertoldi
- Tatool
- Mauro De Tommaso
- Milo J
- Santiago Alvarado