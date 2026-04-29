Premios Gardel 2026: con Cazzu, Lali y Milo J entre los favoritos, se conocieron todos los nominados

La nueva edición que galardona la música nacional reunirá figuras icónicas junto con las nuevas voces. Miranda! es uno de los grandes destacados. Cuándo se realizará el evento.

Los Premios Gardel 2026 ya tienen a sus principales candidatos y comienzan a perfilar una nueva edición con fuerte presencia de artistas consagrados y figuras emergentes. La premiación, que reconoce lo mejor de la música nacional, volverá a reunir referentes de distintos géneros en una misma noche.

Entre los nombres que competirán por el galardón mayor aparecen Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marlina Bertoldi, todos nominados en la categoría Álbum del año.

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas fue la encargada de dar a conocer el listado completo de postulados, que incluye 53 categorías y refleja la amplitud de la escena musical argentina.

La ceremonia se realizará el martes 26 de mayo y, como es habitual, combinará la presencia de artistas históricos con los nuevos exponentes que hoy marcan el pulso de la industria.

Uno de los grandes destacados de esta edición es Miranda!, que lidera las nominación con nueve menciones en seis categorías, entre ellas Canción del año, Grabación del año, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción de Cuarteto, Mejor Colaboración y Mejor Álbum Grupo Pop.