29 de abril de 2026 - 15:53

El tributo mendocino a Amy Winehouse se despide de los escenarios con un show

Amy Rod, el proyecto mendocino de tributo a Amy Winehouse, anunció que se baja de los escenarios. El show es este sábado en el teatro Mendoza.

La última cita con la Amy Winehose mendocina será este sábado en el teatro Mendoza. Foto: Eduardo Blanco / Los Andes.&nbsp;

La última cita con la Amy Winehose mendocina será este sábado en el teatro Mendoza. Foto: Eduardo Blanco / Los Andes. 

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Por Redacción Espectáculos

We never say goodbye with words”, canta Amy Winehouse en “Back to Black ”, una línea que condensa la imposibilidad de despedirse cuando la música todavía resuena. Bajo esa premisa, Amy Rod, el tributo mendocino a la genial intérprete, anuncia su adiós a los escenarios después de casi una década dedicada a recrear el universo sonoro y emocional de una de las voces más influyentes del soul.

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Cuándo y cómo será el show

La despedida tendrá lugar este sábado 2 de mayo, a las 21, en el Teatro Mendoza, donde el espectáculo desplegará su versión más ambiciosa: diez artistas en escena para reconstruir, con precisión y sensibilidad, las canciones que marcaron la breve pero intensa carrera de la cantante londinense. El repertorio recorrerá piezas emblemáticas de "Back to Black", el disco que no solo consolidó a Winehouse como figura global sino que redefinió los límites del soul en el siglo XXI.

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Amy Rod enamor&oacute; a los mendocinos con su parecido a la int&eacute;rprete. Foto: Eduardo Blanco / Los Andes.&nbsp;

Amy Rod enamoró a los mendocinos con su parecido a la intérprete. Foto: Eduardo Blanco / Los Andes.

A lo largo de estos años, Amy Rod (Alina Rodríguez Hualpa) logró instalarse como una propuesta singular dentro del circuito local, no tanto por la imitación literal, sino por una lectura escénica que privilegia el espíritu antes que la copia.

El cierre promete una puesta cuidada, con arreglos en vivo y una selección que atraviesa los momentos más icónicos de Winehouse, desde la vulnerabilidad descarnada de sus baladas hasta la energía filosa de sus composiciones más rítmicas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar con los siguientes valores: platea baja y palcos bajos a $25.000, y platea alta y palcos altos a $20.000.

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