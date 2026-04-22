Humor en el teatro Quintanilla: Víctor di Nasso junta en un solo show a Chapote y Marita Parangachully

El popular actor y clown celebra este sábado a sus dos personajes más conocidos, en el teatro Quintanilla. Las entradas ya están a la venta.

El humor mendocino tiene una cita imperdible con “Risamaestra Chuperchow”, un espectáculo que reunirá a dos personajes entrañables del universo creativo de Víctor di Nasso: Chapote el Payaso y la Maestra Marita Parangachully. La función será este sábado 25 de abril a las 21.30 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia).

La propuesta reúne en un mismo show dos personajes de mucha trayectoria en la escena teatral. Por un lado, la impronta lúdica, desfachatada y entrañable de Chapote; por otro, el despartpajo de la Maestra Marita, con sus ya clásicas “clases” cargadas de ironía y complicidad con el público.

“Risamaestra Chuperchow” también servirá para celebrar dos aniversarios redondos. Chapote festeja sus 35 años sobre los escenarios, mientras que Marita Parangachully alcanza las tres décadas de historia.

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Durante la función habrá fragmentos de las recordadas intervenciones de la maestra, ocurrencias inesperadas y las clásicas payasadas de Chapote, en una dinámica que mezcla guion y espontaneidad.

Las entradas ya se encuentran disponibles, con un valor anticipado de $15.000 y una entrada general de $18.000, en Entradaweb.com.ar.