Un clásico del humor mendocino: el "Contador" de Daniel Encinas llega a San Rafael este miércoles

El show se realizará en Villa 25 de Mayo y contará con la participación especial de Lechu Romero, en una dupla de humor imperdible.

Este miércoles 1 de abril a las 21 se presentará “El contador versión 3.0: Sin título” en el salón principal del Hostel Cultural Rancho La Condorera, ubicado en 9 de Julio 500, en Villa 25 de Mayo.

La propuesta plantea un primer encuentro entre Lechu Romero y el Contador, dos personajes de universos distintos —aunque no tanto— en una situación abierta donde no hay una historia definida de antemano. La consigna es clara: no se sabe qué va a pasar. “La culpa es de Carlitos. ¡Él fue!”, adelanta la presentación, en tono humorístico.

image La cita es imperdible, ya que el Contador es uno de los personajes más populares del teatro mendocino. Tanto así que Encinas ha ido agregando nuevos capítulos al unipersonal original, que el año pasado cumplió diez años.

Las entradas tienen un valor general de $5.000, con una promoción 3x2 a $10.000 que se aplica automáticamente al seleccionar tres tickets. Los menores abonan a partir de los 8 años. En Entradaweb.com.ar.