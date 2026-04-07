El humor cordobés llega a Mendoza: Cacho Buenaventura dará dos shows este fin de semana

El popular representante del humor cordobés llegará este viernes para actuar en el teatro Imperial de Maipú y el sábado en el Tajamar.

El humor cordobés tiene en Cacho Buenaventura a uno de sus nombres más emblemáticos, una figura que logró trascender generaciones a fuerza de relatos cotidianos, picardía criolla y una conexión directa con el público. A los 70 años, recién cumplidos este 7 de abril, el artista vuelve a los escenarios cuyanos con un espectáculo que promete repasar lo mejor de su carrera y reafirmar su vigencia.

Las citas serán dos: este viernes 10 de abril a las 21, en el Cine Teatro Imperial de Maipú, y el sábado 11 de abril en el teatro Tajamar, de Ciudad, a las 21. Para los dos shows, las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

image Nacido como Luis Eduardo Buenaventura en Cruz del Eje, Córdoba, en 1956, su historia artística comenzó de manera casi inevitable. A los 14 años ya improvisaba con su guitarra en actos escolares, dando forma a un estilo que con el tiempo se consolidaría como una marca personal: relatos simples, observacionales, atravesados por el humor y la calidez.

Hijo de un ferroviario y de una ama de casa de origen español, Buenaventura construyó su carrera desde el interior profundo del país hacia los grandes escenarios. Su crecimiento fue paulatino pero sostenido, hasta convertirse en uno de los referentes del humor cordobés junto a figuras como El Negro Álvarez, Flaco Pailos o Chichilo Viale. Su propuesta, muchas veces comparada con la de Luis Landriscina —aunque con un tono más acelerado y contemporáneo—, se sostiene en la capacidad de narrar lo cotidiano con una mirada cómica sin perder la cercanía con el público.

Esa conexión fue clave para su consolidación en los grandes festivales populares, donde su presencia se volvió habitual. Pero su carrera no se limitó al circuito nacional: también realizó giras por Estados Unidos, Canadá y España, llevando su humor a comunidades de argentinos en el exterior.