22 de abril de 2026 - 14:54

Luli Pampín llevará sus canciones al Arena Maipú: dónde comprar las entradas del show

La artista infantil anunció su show en el Arena Maipú para el 18 de julio. Ya se pueden adqurir las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La reconocida artista infantil Luli Pampín vuelve a su Mendoza natal en vacaciones de invierno, con su nuevo espectáculo "El Libro Musical", una propuesta llena de color, canciones y fantasía pensada especialmente para los más chicos.

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La cita será el sábado 18 de julio a las 17, en el Arena Maipú Teatro, con una única función que promete convertirse en uno de los planes destacados de la temporada para los más pequeños.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del arena (solo en efectivo).

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Un show con canciones para los más chicos

En esta nueva aventura, Luli Pampín llega acompañada por su inseparable amiga, la Radio Mágica, para dar vida a una biblioteca olvidada. Allí habita un misterioso personaje que mantiene los libros cerrados y cubiertos de polvo. A través de la música, la imaginación y la alegría, Luli buscará devolverles la vida a cada una de esas historias, en un recorrido lleno de momentos interactivos, coreografías y canciones que invitan al público a ser parte del espectáculo.

Con nuevos vestuarios, música original y una puesta en escena deslumbrante, "El Libro Musical" propone una experiencia inmersiva para toda la familia, donde la fantasía se convierte en protagonista y cada historia cobra vida sobre el escenario.

Luli Pampín es una de las figuras más destacadas del entretenimiento infantil en habla hispana. Con millones de seguidores en plataformas digitales y una sólida trayectoria internacional, sus shows combinan música, baile y propuestas didácticas que fomentan la creatividad y el aprendizaje a través del juego. Su contenido ha trascendido fronteras, posicionándola como un verdadero fenómeno entre el público infantil y las familias.

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