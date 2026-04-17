El musical mendocino "Rouge" se despide con un súper show en el Arena Maipú

"Rouge, revolución bohemia" s e prepara para su despedida: será su último destello, antes de que caiga el telón y escriba así su historia dentro del musical mendocino . Esta producción, que transformó la escena local en un manifiesto de glamour, pasión y canciones, sube a escena por última vez este domingo 19 de abril. Y no es en cualquier sitio, sino en el Arena Maipú Teatro (entradas en Ticketek.com.ar), un espacio que permite mayor despliegue ante una audiencia sentada. Es una fecha ambiciosa, sí, pero también que los emociona profundamente.

Es que después de seducir a casi siete mil espectadores desde su estreno en 2023 y recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de la provincia —como el Teatro Independencia, el Plaza, el Mendoza, entre otros—, la producción quiere cerrar la etapa con un broche de oro.

Inspirada en el universo de "Moulin Rouge!", esta versión en español reimagina el París de la Belle Époque con una sensibilidad contemporánea. En el corazón de Montmartre, entre luces rojas, terciopelos y promesas rotas, se despliega la historia de Satine y Cristian, dos figuras que condensan la tensión eterna entre el amor ideal y la fragilidad de lo real.

Pero "Rouge" no es solo una adaptación: es, en esencia, la materialización de un anhelo. “Es una obra que nace a partir de un sueño, de mi fanatismo por la película. Soy súper fan desde adolescente, desde que la vi. Pero jamás me imaginé que llegaría a este punto, porque tampoco en ese momento sabía que me dedicaría al arte ni que trabajaría de esto. ‘Rouge’ es en esencia una adaptación del musical, que es una gran historia de amor que sobrepasa los límites de aquella época y que me conmovió desde siempre”, explica su directora, Verónica Alsina, al reconstruir el origen de un proyecto que creció más allá de toda previsión.

Ese crecimiento tuvo algo de orgánico, incluso de inexplicable: “Esta obra nace desde ese lugar y se fue gestando, y casi de una manera mágica, o sin proponérselo, fue creciendo a niveles que hoy en día no podemos creer. Miramos para atrás y nos preguntamos cómo fue que desde la idea germinamos en esta increíble producción que no tiene más que trabajo y mucho amor por lo que hacemos”, se emociona la directora.

La puesta, a cargo de Nina’s Compañía, reúne a más de 50 artistas en escena y despliega una propuesta visual y sonora de gran impacto: coreografías deslumbrantes, vestuarios de alto nivel y una banda sonora basada en hits actuales y clásicos, que logra una original fusión entre pasado y presente. El elenco está integrado por Nahuel Arce, Nicol Escorihuela, David Páez, Gustavo Delascio, Tadeo Colomer, Nicolás David, Julieta Donati, Agustín González, Natalia Polo, Luisina González, Emilia Bonanno, Sofía Persia y Tatiana Martínez, acompañados por un numeroso y destacado ensamble.

“A medida que fueron pasando las funciones fuimos creciendo por supuesto en cuanto a la técnica, en cuanto al trabajo escénico… y la verdad es que la respuesta del público desde el primer momento fue enorme y eso también nos sorprendió mucho”, recuerda Alsina sobre esas primas funciones.

El vínculo con el público, de hecho, es uno de los núcleos emocionales de esta despedida. “Esta obra realmente ha generado algo en el público mendocino muy hermoso y que todavía no nos explicamos por qué… si es que nosotros transmitimos eso, si son las ganas que se ven, si es la historia… O si es todo eso junto. Hemos pasado tres años hermosos".

Ese impacto también se tradujo en reconocimientos de índole nacional. En los Premios Hugo Sede Mendoza 2024, la obra obtuvo nominaciones que subrayan su ambición estética y performática: Mejor Interpretación Masculina en Espectáculo Musical para David Páez, Coreografía Original para Verónica Alsina y Vestuario para Yanina Di Munno. Sin embargo, para su directora, el verdadero logro está en otro lugar: “Para mí la mayor satisfacción es que el elenco después de tres años siga eligiendo estar”, confiesa.

Es que la dimensión colectiva del proyecto es uno de sus rasgos más potentes. “Es un elenco de 50 personas que se mantiene firme, activo, que sostiene la obra… Hay una belleza detrás de cada ensayo, hay una felicidad hermosa cada vez que se pone de manifiesto la obra”. Esa cohesión tuvo su prueba más extrema en escena: “Creo que lo que nos pasó en la última función, que uno de los protagonistas en la primera escena sufre un accidente… y que todo el equipo haya sacado adelante la obra, mientras nuestro compañero estaba siendo trasladado al hospital… que el show continuó y continuó en su honor también… creo que ese es para mí el mayor agradecimiento”.

Esa anécdota condensa el espíritu de "Rouge".: el arte, incluso en condiciones adversas, es un acto de resistencia. No casualmente, una de las frases que atraviesa la obra funciona como declaración de principios: “El arte por encima del poder”. “Es una historia de amor y el amor, por sobre todas las cosas, creo que es lo que nos salva y lo que nos sostiene. En un momento de tanta violencia, creo que volver a creer en el amor y confiar en bonitos ideales como plantea la obra está muy bien”, reflexiona la directora.

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Para su última noche, además, la experiencia se amplifica. El Arena Maipú obligó a repensar la escala del espectáculo y a incorporar nuevos recursos: “Sabemos que es una despedida ambiciosa. Tuvimos que agregar otras cosas, como por ejemplo el uso de la pantalla… hoy la obra tiene un elemento más que es esa gran pantalla, que colabora con la historia y que es una piña de emociones. Es una cosa de otro mundo: actores, actrices, cantantes y bailarines unidos para contar esta historia”.

El público también podrá acceder a una experiencia extendida a través del Priority Pass, una antesala que redefine la previa teatral con estacionamiento preferencial, acceso sin filas, tragos y espacios reservados.

El cierre, sin embargo, no es un punto final. “Estoy en nuevos proyectos, sí", confirma Verónica. "Cierro una etapa, pero estoy en nuevos proyectos, empezando a trabajar en nuevas ideas con mucha felicidad y esperanza también”, anticipa. Entre ellos, una adaptación en clave de danza teatro de "La casa de Bernarda Alba", titulada "En la de Bernarda", que confirma la vitalidad de una escena que no se detiene.

Noche en el Arena Maipú con una experiencia completa

Para la función despedida de "Rouge", el público podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.

Este servicio de Power Play se puede sumar a la compra de la entrada al evento a través de ticketek.com.ar.