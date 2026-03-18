Rata Blanca en Mendoza: celebrará su disco más famoso con un show en el Arena Maipú

Rata Blanca , una de las bandas más influyentes del rock en español, regresa a Mendoza para celebrar el 35 aniversario de su disco más emblemático, "Magos, Espadas y Rosas". El esperado show tendrá lugar el próximo 18 de abril en el Stadium Arena Maipú.

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Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Editado en 1990, el disco marcó un antes y un después en la escena musical con himnos como "La leyenda del hada y el mago" y "Mujer amante", convirtiéndose en un clásico atemporal que trascendió generaciones y fronteras. Su impacto consolidó a Rata Blanca como una de las agrupaciones más influyentes del hard rock y heavy metal en la región.

A 35 años de aquel lanzamiento histórico, la banda regresa a los escenarios para revivir la magia de un disco que no solo definió su carrera, sino que también se inscribió en la memoria colectiva del rock en español.

La presentación forma parte de una intensa gira nacional que la banda llevará adelante durante 2026, con fechas confirmadas en distintas ciudades del país como La Rioja, Catamarca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Posadas, entre otras.

Embed - RATA BLANCA en vivo en Movistar Arena 2025 (Celebración 35 años de "Magos, Espadas y Rosas")

Una leyenda del rock en español

Rata Blanca es una banda Argentina de hard rock fundada en Buenos Aires, Argentina, en el año 1987 por el guitarrista Walter Giardino. Es considerada la banda de Rock/Metal más importante de habla hispana, siendo también la más reconocida a nivel internacional.

Sus primeros álbumes marcaron un nuevo rumbo en la historia del rock en español, convirténdose rápidamente en una banda Multi Platino, alcanazando niveles de popularidad jamás imaginados para un grupo del género.

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“Mago, Espadas y Rosas” es un álbum histórico que cuenta con millones de copias vendidas en todo el mundo. El disco cuenta con singles como “La Leyenda del Hada y el Mago”, actualmente es uno de los videos más vistos en YouTube, con más de 10 millones de reproducciones. La canción “Mujer Amante” es consideradas como una de las mejores baladas de todos los tiempos del rock internacional.

A lo largo de su carrera han sido nominados para los premios Grammy, y su disco

”El Reino Olvidado” llegó a ser el disco más vendido de la banda hasta la fecha, y consagrado con 12 Discos de Oro y 10 de Platino, 3 Doble Platino haciéndolos la banda Hard Rock Argentino más exitosa a lo largo del tiempo.