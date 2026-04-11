El recital de Jorge Drexler detonó el Arena Maipú con la presentación de su nuevo disco "Taracá"

¿Por qué tardaste tanto en volver a Mendoza ? fue la primera pregunta que le hice a Jorge Drexler en la entrevista previa al show. A juzgar por el lleno total en Arena Maipú y por las más de dos horas de dejarlo todo sobre el escenario, la alegría por el reencuentro fue mutua entre el público y el artista.

Le dijo que no al programa de Mario Pergolini a pesar de su gran relación: la razón que generó sorpresa

Al menos una hora antes del inicio del espectáculo, el público ya estaba haciendo fila para entrar, procurando conseguir los mejores lugares, pese a que las entradas eran numeradas. Apenas una demora de unos 20 minutos separaron la hora fijada del comienzo del show. Jorge Drexler, junto a casi una decena de músicos subieron al escenario para comenzar, sin preámbulos, con el primer corte de su nuevo disco .

Así, los acordes de “Toco madera” fueron aplaudidos de entrada por un público que, curiosamente, ya conocía muchas de las canciones de “Taracá”, trabajo que salió hace apenas un mes y que por lo visto ha tenido amplia aceptación por los seguidores del uruguayo.

Drexler no juega a ser una estrella inalcanzable. Por el contrario, se mueve en el registro de quien escribe, piensa y después canta. Y eso se traduce en escena con un show donde cada palabra y cada silencio tienen peso y significado.

Drexler @thefridman-40 Niko Fridman

El recital tuvo un equilibrio perfecto entre la maestría técnica y la sensibilidad que lo caracteriza. Porque sí, hay un trabajo sonoro impecable, una búsqueda estética clara, una banda que acompaña cada latido de su guitarra. Pero lo que queda, mejor dicho, lo que se siente desde el principio es la certeza de estar siendo parte de algo único e irrepetible.

En cierta medida lo fue. El uruguayo radicado hace más de 30 años en Madrid, eligió Mendoza para comenzar su gira Latinoamericana, y eso no es un dato menor. De hecho, Jorge Drexler lo dijo varias veces, sin grandilocuencia, con la sonrisa humilde y la voz atemperada pero buscando la certeza de que el público entendió la importancia de presentar su nuevo disco, por primera vez, en esta tierra.

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El repertorio, como era de esperarse, combinó distintas etapas de su carrera, aunque primó la presentación de los temas de “Taracá”. Fue, como él mismo lo definió, “un recital candombero”.

Temas como “¿Hay alguien AI?”, “Como se ama” y “Te llevo tatuada” fueron los pertenecientes al nuevo disco que formaron parte de la primera sección del recital, junto a los éxitos probados de “Transporte”, “Polvo de Estrellas”, “Tres mil millones” y “Universos paralelos”.

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El segmento íntimo, que lo llevó a un pequeño escenario junto al público, fue un momento sublime. Allí cantó, bromeó, tocó las manos de sus fans, pero sobre todo logró una conexión que en el gran escenario del Arena, que además lo separa con un vallado, no puede conseguir.

Los temas clásicos como “Las Palabras”, “Mi guitarra y vos”, “Al otro lado del rio”, “Inoportuna”, “Soledad”, “Amar y ser amado” y “Movimiento” completaron este momento donde la comunión fue total. Del otro lado, en el escenario mayor, cada uno de los músicos acompañó con su instrumento generando un arco entre ambos escenarios que se tornó evidente y el público agradeció con aplausos para ambos lados.

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El momento “a cappella”, un regalo que solo Jorge Drexler puede dar, fue el éxtasis de silencio absoluto con el que los presentes agradecieron, para escuchar cada nota de su voz.

Los músicos de otro mundo

Tan magnífico espectáculo no podía estar menos que integrado por músicos de excelencia, muchos de los cuales, venidos de España por primera vez en Mendoza, no solo tocaban varios instrumentos sino que también cantaban a coro y a dúo con Drexler.

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Miriam Sánchez (coros), María Florencia Pereira (coros, guitarra y teclados), Alejandra López (contrabajo y bajo), Eva Catala Sánchez (percusión), Vicente “Huma” Miñana (guitarra), Marc Pinyol Curto (percusión) y Julio Sánchez Rizzio (percusión) sorprendieron con su maestría. Los aplausos agradecieron cada intervención, cada ritmo de candombe, cada tamborileo y cada delicado sonido que extrajeron de las cuerdas.

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La pregunta inicial “¿Por qué tardaste tanto en volver a Mendoza?” ya no necesitaba respuesta. Los años de distancia quedaron zanjados por un espectáculo que superó las expectativas de ambos lados -Drexler no se cansó de agradecer y decir que estaba feliz por el reencuentro-, que colmó el corazón y las ansias de escuchar la voz de un trovador candombero, sensible y exquisito, al que Madrid no le borrará jamas las huellas de ADN de su tierra natal.