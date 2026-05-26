Todo listo para los Premios Gardel: quién conducirá la gala y dónde se puede ver

Este martes 26 de mayo, la industria vuelve a ponerse su traje de gala para una nueva edición del mayor reconocimiento a la música grabada en el país: los Premios Gardel.
Este martes se entregarán los Premios Gardel, que tienen a Milo J como favorito de la noche, con 18 nominaciones.
Este martes 26 de mayo, la industria vuelve a ponerse su traje de gala para una nueva edición del mayor reconocimiento a la música grabada en el país: los Premios Gardel.
La ceremonia, que abandonó definitivamente su intención de federalizarse (en Mendoza se hizo en 2019) y se instaló nuevamente en Buenos Aires, promete combinar emoción, nostalgia, hits virales y una puesta pensada para expandirse mucho más allá de las paredes del Teatro Coliseo, el escenario elegido este 2026. El gran favorito de la noche es Milo J, con 18 nominaciones: un récord para un artista de apenas 19 años.
Desde las 21, bajo la conducción de Diego Leuco, la entrega organizada por CAPIF tendrá transmisión exclusiva por TNT y HBO Max, en una edición que buscará reflejar el mapa sonoro actual de la Argentina: del folclore al trap, del pop a la cumbia, de los artistas consagrados a la nueva generación que domina playlists y redes sociales.
Pero antes de que se abran los sobres y comiencen los discursos, la alfombra roja ya calentará motores desde las 20.15 con la conducción de Eleonora Pérez Caresi.
Uno de los grandes puntos emocionales de la noche llegará con el Premio Gardel a la Trayectoria para Los Nocheros. El reconocimiento celebrará las cuatro décadas de carrera del histórico grupo salteño.
La ceremonia, además, tendrá un componente inédito: el público podrá asistir en vivo. Por primera vez en mucho tiempo, CAPIF abrió sectores del Teatro Coliseo para que fanáticos y curiosos puedan compartir la experiencia desde adentro.
El line up de shows en vivo incluirá a artistas de distintos géneros y generaciones. Sobre el escenario convivirán Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K'onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra.
La previa también tendrá música en vivo con las actuaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello, en una decisión que amplía la experiencia más allá de la ceremonia principal y convierte toda la noche en un gran festival televisado.
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
El retorno – Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
Novela – Fito Paez
Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
Actos de gentileza – Florian
Cuerpo – Olivia Wald
Detalles – Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
No me olvides – Angela Torres
El Verdadero – Juan Ingaramo
Perfectas – Emilia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
Malportada – Nathy Peluso
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Vol. 1 – El Negro Tecla
The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J
Sandro así – Ariel Ardit
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno
Versus – Paulo Londra
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Tomás Sainz – Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos – Roxana Amed
Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
Latinaje – Cazzu
Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Polvo de estrellas – Turf
El Regreso – Tan Bionica
Los lobos – Estelares
Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
Alter ego – Silvestre y La Naranja
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Trinar(La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya CarlottoMejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Divididos – Divididos
Artificio – Indios
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
El club de la pelea I – Airbag
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
El Desvelo – La Delio Valdez
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez – Pequeño Pez
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Solo – Pipi Piazzolla
La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Deseo – Mistol Team
Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
X-Sex – Six Sex
EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
Tango – José Colángelo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
Hotcore – Taichu
En el Ciber – Benito Cerati
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Tanya – Juana Rozas
Exultante – Carca
Ceremonia – 1915
Instantáneo – Viva Elastico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Vive – Claudio Marciello
Legado – A.N.I.M.A.L
Alto Viaje – Corvex
Gotti B – Tiago PZK
Quimera – Maria Becerra
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Saturación pop – Ysy A
Lamba – FMK
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
Hielo Fino – Silvina Moreno
Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
No se ve / Chingón – Desakta2
DIOS – Ulises Bueno
Otra Poesía – L-Gante, La K onga
Décimas – Maggie Cullen
Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
Niño – Milo J
El amor es un viento que regresa – Los Nocheros
Cadenas – Acru
Fresh – Trueno
Gil – Milo J, Trueno
Retirada – Milo J
PVSL – Paulo Londra
Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
El Ritmo – Bandalos Chinos
Favorita – Angela Torres
Me Gusta – Miranda! & TINI
Mejor que vos – Lali & Miranda!
El gordo – Marilina Bertoldi
In the City – Charly García & Sting
Volarte – Eruca Sativa
Pensando en Ella – Dante Spinetta
Advertencia – Babasónicos
Aliados en un viaje – Divididos
La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
La Guitarra – Melingo & Fito Paez
Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda
Fanático (en vivo) – Lali
Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
La que puede, puede - Live at NPR Music s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
Sábado – Cindy Cats
La Taleñita – Milo J & Campedrinos
33 – Lali & Dillom
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Barry Lindo – El Kuelgue
Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Con Otra – Cazzu
Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
Echar de Menos – Ke Personajes
Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles
Sin cadenas – Paulo Londra
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
Olimpo – Milo J
Cruz – Trueno & Feid
Historia – Ramma
Loco un poco – Turf & Lali
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
In the City – Charly García & Sting
Mejor que vos – Lali & Miranda!
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
Me Gusta – Miranda! & TINI
Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
Gil – Milo J, Trueno
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mia Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti
El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral
Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio
Nico Cotton
Evlay
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado