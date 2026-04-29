Olivia Wilde reapareció en público y desató preocupación por su aspecto físico

La reconocida actriz Olivia Wilde reapareció en público en diferentes eventos del mundo de la moda y el cine , como fue el lanzamiento de su nueva película "The Invite", en el Festival de Cine de San Francisco y los premios Fashion Trust U.S. La actriz llamó la atención del público por su apariencia y notable cambio físico.

En las imágenes que se viralizaron, se muestra a la Wilde mucho más delgada, situación que despertó preocupación entre sus fanáticos. En fotos y videos que ella publicó en sus redes sociales también se puede notar su cambio físico , a diferencia de cómo lucía unos meses atrás.

Usuarios en las redes compararon fotos de la artista con fecha de enero pasado y notaron un cambio importante en su aspecto físico en la actualidad. Si bien, la actriz no emitió ningun mensaje al respecto, algunos de sus seguidores opinaron que su delgadez podría ser resultado del consumo de Ozempic , un medicamento muy conocido por su efecto para bajar de peso.

Olivia Wilde en enero de 2026 (foto de la izquierda)/ en abril de 2026 (foto de la derecha)

Algunos recordaron los casos de otras famosas como Oprah Winfrey y Demi Moore , cuyos cambios físicos también generaron repercusión y aumentaron los rumores del posible consumo de este medicamento. " Olivia Wilde parece un cadáver que ha vuelto a la vida. Ozempic está arruinando vidas"; "¿Qué está sucediendo en Hollywood?" , comentaron algunos usuarios en redes

A pesar de los rumores, la estrella de "Dr. House" y "No te preocupes, cariño" comparte imágenes de sus proyectos cinematográficos, eventos y entrevistas, sin dar declaraciones al respecto.

Embed Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.com/qvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026

Polémica en Hollywood por el consumo de Ozempic

La polémica en torno al uso de Ozempic en Hollywood comenzó a ganar a partir del 2022, cuando el medicamento (originalmente indicado para tratar la diabetes tipo 2) empezó a ser mencionado en redes sociales y medios como un supuesto método para la pérdida rápida de peso entre celebridades. Aunque al principio se trató de rumores, el tema escaló rápidamente por el cambio físico evidente de algunas figuras públicas y la creciente curiosidad sobre los métodos utilizados en la industria del entretenimiento para cumplir con ciertos estándares estéticos.

Al estallar el tema en la agencia mediática, especialistas advirtieron sobre los riesgos del uso no indicado del fármaco y figuras del espectáculo también comenzaron a hablar del tema.

Una de ellas fue la presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien habló abiertamente sobre el control de su peso y admitió que tomaba medicamentos de la familia GLP-1 como parte de su tratamiento. En diferentes entrevistas, la mediática explicó que luchó durante años con el sobrepeso, por lo que decidió probar con este tipo de medicamentos, incluyendo el Ozempic.