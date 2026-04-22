Reconocen a jóvenes emprendedores de todo el país: cómo participar y cuáles son los premios

Sin lugar a dudas la innovación y la creatividad son los principales indicadores del pulso del futuro. Por esto mismo es que los jóvenes emprendedores argentinos están destinados a ser los grandes protagonistas, Y, como tales, vuelven a tener una oportunidad concreta para mostrar sus ideas, desarrollarlas y, además, ser premiados por su talento .

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La Universidad Nacional de Cuyo lanzó una nueva edición de Emprende U , uno de los concursos orientados a jóvenes con ideas e iniciativas más federales de Argentina. Porque, junto a la casa de estudios mendocinas, se suman las universidades nacionales de Córdoba (UNC), del Litoral (UNL), de Rosario (UNR), del Nordeste (UNNE) y de Tucumán (UNT).

Premian a jóvenes emprendedores de todo el país: cómo participar y cuáles son los premios

La propuesta no solo busca incentivar el espíritu emprendedor, sino también brindar herramientas reales para transformar proyectos en soluciones concretas. Y, como agregado, reparte premios millonarios y reconocimiento nacional para los emprendedores destacados .

Emprende U está dirigido a estudiantes de entre 16 y 25 años , tanto de nivel secundario como universitario. Y el objetivo es que los jóvenes puedan convertir ideas en emprendimientos con impacto social, económico o ambiental .

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Pero estos proyectos no solo deben ser presentados, sino que atraviesan un proceso completo de formación, mentorías y acompañamiento. Es decir, no se trata solo de competir, sino de crecer como emprendedores.

Además, quienes lleguen a las instancias finales podrán acceder a una bolsa de premios que alcanza los 10 millones de pesos, distribuidos entre los mejores proyectos del país.

Cómo participar desde Mendoza

Para los estudiantes mendocinos, la participación es directa a través de la Universidad Nacional de Cuyo, institución creadora del programa. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en esle link y forman parte de un proceso que se desarrolla en distintas etapas.

Primero, los equipos deben anotarse durante el mes de abril. Luego un recorrido formativo virtual, donde los participantes adquieren herramientas clave como validación de ideas, modelo de negocio y desarrollo de proyectos.

Mendoza 02 de marzo de 2021 Sociedad UNCuyo Facultad Polémica por clases virtuales o presenciales en la Universidad nacional de Cuyo de Ciudad Ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo Foto:José Gutierrez / Los Andes Premian a jóvenes emprendedores de todo el país: cómo participar y cuáles son los premios Archivo

Más adelante, llegan los bootcamps provinciales -instancias intensivas donde los proyectos se potencian- y finalmente la gran final nacional, donde los mejores equipos compiten por los premios y el reconocimiento.

Un concurso cada vez más federal

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su crecimiento. Lo que comenzó como una iniciativa mendocina hoy reúne a universidades de todo el país.

Esto permite que estudiantes de distintas provincias compartan experiencias, ideas y realidades, generando una red de jóvenes innovadores con mirada federal.

Emprende U 3 Premian a jóvenes emprendedores de todo el país: cómo participar y cuáles son los premios Gentileza

Además, el certamen promueve el intercambio y la colaboración, dos aspectos clave en el ecosistema emprendedor actual. “Es una oportunidad para conocernos entre argentinos y nutrirnos”, destacan desde la organización.

Innovación con impacto real

Los proyectos que participan no son meras ideas abstractas. El concurso evalúa aspectos como la innovación, el impacto social y ambiental, la viabilidad económica y el trabajo en equipo.

Esto significa que los jóvenes no solo compiten por un premio, sino que desarrollan iniciativas capaces de generar cambios concretos en sus comunidades.

A lo largo de sus más de 10 años de historia, Emprende U ha impulsado a miles de estudiantes, muchos de los cuales lograron transformar sus proyectos en emprendimientos reales.

Talento joven, en el centro de la escena

En tiempos donde el empleo tradicional convive con nuevas formas de trabajo, el emprendedurismo aparece como una herramienta clave. Y en ese escenario, programas como Emprende U ponen en valor algo fundamental: el talento joven.

La posibilidad de aprender, vincularse, competir y ser premiado convierte a este certamen en una plataforma única para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.