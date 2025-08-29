La mujer que inspiró una película de Adam Sandler: despierta cada día creyendo estar en 1994

Michelle Philpots, una mujer británica apasionada por las motos, sufrió dos choques de tránsito que dejaron secuelas irreversibles. El primero ocurrió en 1985 y le provocó una lesión cerebral aparentemente menor. Cinco años después, en 1990, otra colisión agravó el cuadro: desarrolló amnesia anterógrada , una condición neurológica que impide fijar nuevos recuerdos a largo plazo.

La esposa de Bruce Willis reveló el estado de salud actual del actor: "Solo es su cerebro el que le falla"

Desde entonces, Michelle despierta cada mañana convencida de estar en 1994 , el último año que su memoria retuvo de manera completa. Todo lo que ocurre después de ese punto se desvanece de su mente cada noche al dormir.

Michelle no recuerda haber conocido a Ian, su esposo, ni tampoco la boda que celebraron en 1997, cuando ella ya convivía con la amnesia. “Cada día es como si fuera el primero. Puedo retener información durante unas horas, pero desaparece mientras duermo”, explicó en entrevistas.

Para sobrellevar la condición, Ian diseñó un entorno donde las notas adhesivas, alarmas y fotografías son fundamentales. En las paredes de la casa, en los espejos, en la heladera: cada espacio está cubierto de recordatorios que guían a Michelle durante el día. “Las notas son mi vida, sin ellas estaría perdida”, reconoció.

A veces, la mujer se irrita frente a la avalancha de mensajes. Sin embargo, al cabo de unos minutos comprende que esa estructura artificial es su única protección contra el caos.

El caso que se convirtió en película

La particular historia de Michelle fue de gran inspiración para Hollywood. La película del año 2004 "Siempre el mismo día" o “50 First Dates” su nombre en inglés , dirigida por Peter Segal y protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, narra la historia de Lucy Whitmore, una joven con la misma condición. Su pareja, Henry, debe reconquistarla cada día debido a que su memoria se reinicia.

Un amor que se reinventa día a día

En la vida real, Ian repite a diario un ritual: explicarle quién es, mostrarle fotos, recorrer con ella los rincones de la casa. “Sé que debo amarte, aunque no pueda acordarme por qué”, suele confesarle Michelle. Él sonríe y le besa la frente, reafirmando un vínculo que sobrevive más allá de la memoria.

La pareja construyó una relación basada en la paciencia y la constancia. Para ellos, cada día es un nuevo comienzo.

Una historia similar en Estados Unidos

El caso de Michelle no es el único. En 2014, la pareja estadounidense formada por Justice y Jeremy Stamper vivió algo parecido. Tras casarse en agosto de ese año en Tennessee, ella sufrió un accidente automovilístico semanas después que le borró de la memoria el día de su boda.

Al contarle a su esposo que no recordaba haber dicho “sí, quiero”, Jeremy respondió con una promesa: “Vamos a hacerlo de nuevo”. Desde entonces, organizó una segunda ceremonia para volver a casarse y cumplir el sueño que ella ya no recordaba, pero que seguía sintiendo en el corazón.