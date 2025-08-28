"Llevo dos años sin dormir": el caso extremo de insomnio de un británico que vive en alerta constante

Oliver Alvis, de 32 años, afirma que sufre de insomnio, no logrando dormir en las últimas 730 noches. Ni siquiera ha podido dormitar unos minutos.

Según relató al medio Mail Online, un ciudadano británico asegura que desde hace dos años no ha logrado dormir en absoluto: ni siestas, ni sueños breves frente a la televisión. “No tengo sueño. No me duermo. Estoy en un estado de alerta permanente”, declaró el joven que sufre insomnio.

Oliver trabajaba como inspector de trenes y había adquirido recientemente una vivienda de cuatro habitaciones. Sin embargo, su vida cambió drásticamente luego de una noche en la que no pudo dormir. Al día siguiente tampoco. Desde entonces, vive esta situación que califica como una pesadilla continua.

A lo largo de este tiempo, ha recurrido a diversos tratamientos y métodos para intentar dormir. Consultó médicos, probó sedantes y hasta viajó a la India y Colombia en busca de soluciones alternativas, como ceremonias chamánicas y remedios herbales. Sin embargo, ninguno de estos enfoques logró que conciliara el sueño.

Cuando dormir se vuelve imposible El insomnio ha deteriorado profundamente su calidad de vida. Describe su estado físico como si llevara un traje de hierro todo el día. Padece dolores corporales, visión borrosa y molestias digestivas. Debido a su situación, se vio obligado a vender su propiedad y regresar a vivir con su madre.

“Deambulo por la noche. Envidio a las personas sin hogar que pueden dormir en los portales”, explicó. También señaló: “Cambiaría todo lo que tengo por poder cerrar los ojos un rato”.

El caso se viralizó en redes sociales y generó un intenso debate. Algunos usuarios expresan dudas y consideran que podría tratarse de insomnio paradójico, una condición en la que la persona cree estar despierta aunque realmente duerme. Alvis rechaza esta posibilidad. Mientras tanto, continúa buscando ayuda, con la esperanza de que algún profesional de la medicina o la ciencia le devuelva lo que perdió: la capacidad de dormir.