28 de agosto de 2025 - 01:05

"Llevo dos años sin dormir": el caso extremo de insomnio de un británico que vive en alerta constante

Oliver Alvis, de 32 años, afirma que sufre de insomnio, no logrando dormir en las últimas 730 noches. Ni siquiera ha podido dormitar unos minutos.

Un ciudadano británico sufre no poder dormir

Un ciudadano británico sufre no poder dormir

Foto:

Imagen creada con IA
Un ciudadano británico lleva dos años sin poder dormir

Un ciudadano británico lleva dos años sin poder dormir

Foto:

Imagen ilustrativa
Por Redacción

Según relató al medio Mail Online, un ciudadano británico asegura que desde hace dos años no ha logrado dormir en absoluto: ni siestas, ni sueños breves frente a la televisión. “No tengo sueño. No me duermo. Estoy en un estado de alerta permanente”, declaró el joven que sufre insomnio.

Leé además

Reclama más de 400.000 euros a la salud pública por diagnosticarle estrés cuando tenía un tumor cerebral

Le diagnosticaron estrés, pero tenía un tumor cerebral: la millonaria demanda que pide de indemnización

Por Redacción Mundo
Irán busca que las mujeres puedan conducir legalmente en motos.

Irán busca romper otro tabú: impulsó una ley para que las mujeres puedan manejar motos

Por Redacción Mundo

Oliver trabajaba como inspector de trenes y había adquirido recientemente una vivienda de cuatro habitaciones. Sin embargo, su vida cambió drásticamente luego de una noche en la que no pudo dormir. Al día siguiente tampoco. Desde entonces, vive esta situación que califica como una pesadilla continua.

A lo largo de este tiempo, ha recurrido a diversos tratamientos y métodos para intentar dormir. Consultó médicos, probó sedantes y hasta viajó a la India y Colombia en busca de soluciones alternativas, como ceremonias chamánicas y remedios herbales. Sin embargo, ninguno de estos enfoques logró que conciliara el sueño.

Un hombre sin dormir
Un ciudadano británico lleva dos años sufriendo insomnio.

Un ciudadano británico lleva dos años sufriendo insomnio.

Cuando dormir se vuelve imposible

El insomnio ha deteriorado profundamente su calidad de vida. Describe su estado físico como si llevara un traje de hierro todo el día. Padece dolores corporales, visión borrosa y molestias digestivas. Debido a su situación, se vio obligado a vender su propiedad y regresar a vivir con su madre.

“Deambulo por la noche. Envidio a las personas sin hogar que pueden dormir en los portales”, explicó. También señaló: “Cambiaría todo lo que tengo por poder cerrar los ojos un rato”.

El caso se viralizó en redes sociales y generó un intenso debate. Algunos usuarios expresan dudas y consideran que podría tratarse de insomnio paradójico, una condición en la que la persona cree estar despierta aunque realmente duerme. Alvis rechaza esta posibilidad.

Mientras tanto, continúa buscando ayuda, con la esperanza de que algún profesional de la medicina o la ciencia le devuelva lo que perdió: la capacidad de dormir.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tomatina de Buñol

Miles de personas participaron de la lluvia de tomates en la Tomatina de Buñol en España

Por Redacción Mundo
Ciudadanos observan los alrededores a la escena de un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, Minnesota.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: un joven entró a una escuela Católica y mató dos niños de 8 y 10 años

Por Redacción
Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan

Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan en humanos

Por Redacción Mundo
Luca Sinigaglia murió intentando salvar a su compañera Natalia Nagovitsyna en el pico Pobeda

Quién era Luca Sinigaglia, el escalador que quiso salvar a su compañera y murió en una montaña de 7.000 metros

Por Redacción Mundo