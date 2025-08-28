28 de agosto de 2025 - 00:35

Irán busca romper otro tabú: impulsó una ley para que las mujeres puedan manejar motos

Tras 45 años de prohibiciones y luego de suspender la norma que imponía el velo islámico, el Gobierno iraní presentó un proyecto de ley para que las mujeres puedan sacar sus licencias.

Irán busca que las mujeres puedan conducir legalmente en motos.

Irán busca que las mujeres puedan conducir legalmente en motos.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

Tras medio siglo de prohibiciones, Irán comienza de a poco a verse como un país normal. El Gobierno presentó un proyecto de ley para que las mujeres puedan sacar licencia y conducir motos de manera legal. Aunque en la práctica ya lo hacen, hoy lo hacen sin papeles y sin cobertura en caso de accidentes.

Leé además

Reclama más de 400.000 euros a la salud pública por diagnosticarle estrés cuando tenía un tumor cerebral

Le diagnosticaron estrés, pero tenía un tumor cerebral: la millonaria demanda que pide de indemnización

Por Redacción Mundo
Un ciudadano británico sufre no poder dormir

"Llevo dos años sin dormir": el caso extremo de insomnio de un británico que vive en alerta constante

Por Redacción

La iniciativa busca modificar la normativa que desde 1979 impide que las mujeres obtengan permisos de manejo para motovehículos. Para las autoridades, dejar el tema sin resolver no solo afecta a las mujeres, sino que representa “un riesgo financiero serio para todos los usuarios de la vía pública”.

Kazem Delkhosh, asistente adjunto de la oficina de asuntos parlamentarios de la presidencia, explicó que la propuesta modifica el artículo 20 de la Ley de Tráfico, que limita la entrega de licencias exclusivamente a los hombres, según recogió el diario Eternidad.

El proyecto aún debe ser aprobado en el Parlamento, dominado por políticos conservadores que históricamente se han opuesto a la expansión de derechos para las mujeres.

En Irán, la restricción lleva más de medio siglo. Incluso durante años también se prohibió que circulen en bicicleta. "Que las mujeres anden en bicicletas o en motocicletas puede extender la corrupción, y por lo tanto está prohibido", sostuvo el líder supremo Alí Jameneí.

Avances de Irán en los derechos de la mujer

La discusión sobre los derechos de las mujeres en Irán ganó especial fuerza tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 luego de que fuera detenida por llevar mal colocado el velo islámico. Ese hecho desencadenó fuertes protestas bajo el lema “Mujer, vida, libertad”.

En ese contexto, el actual presidente, Masud Pezeshkian, frenó en diciembre un proyecto que endurecía las sanciones contra quienes no usen velo y en enero anunció que no castigará a las mujeres que decidan no llevar la prensa islámica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tomatina de Buñol

Miles de personas participaron de la lluvia de tomates en la Tomatina de Buñol en España

Por Redacción Mundo
Ciudadanos observan los alrededores a la escena de un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, Minnesota.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: un joven entró a una escuela Católica y mató dos niños de 8 y 10 años

Por Redacción
Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan

Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan en humanos

Por Redacción Mundo
Luca Sinigaglia murió intentando salvar a su compañera Natalia Nagovitsyna en el pico Pobeda

Quién era Luca Sinigaglia, el escalador que quiso salvar a su compañera y murió en una montaña de 7.000 metros

Por Redacción Mundo