17 de septiembre de 2025 - 12:43

Milei convocó a una reunión de Gabinete en paralelo a la marcha y la sesión en el Congreso

El Presidente regresa de Paraguay para encabezar un nuevo encuentro con sus ministros a las 17 en Casa Rosada.

En medio de las movilizaciones y la sesión en el Congreso, Milei convocó a una reunión de Gabinete.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El mandatario regresa de Paraguay, donde mantuvo una reunión con su par Santiago Peña y participó en foros con industriales.

Antes de partir de Asunción, Milei dio un discurso y recordó las críticas que recibió durante la campaña presidencial de 2023: “Decían que iba a cerrar universidades. No solo que no cerraron, sino que tenemos las cuentas al día y algunas no quieren ser auditadas. Sin embargo, nosotros seguimos poniendo fondos, y siguen asustando a la gente. Pasaron más de 20 meses en el poder y no lo hicimos".

Movilización masiva hacia el Congreso

La convocatoria presidencial ocurre en simultáneo a la movilización de docentes, estudiantes y trabajadores de la salud, para la que el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un operativo con más de 1.100 efectivos en el perímetro del Congreso.

Según informó Noticias Argentinas, en el despliegue habrá 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 prefectos y 30 miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Desde temprano, camiones cisterna de Gendarmería y un vallado reforzado rodean el Parlamento.

Este miércoles miles de estudiantes se movilizarán hasta Plaza de Mayo.

Las reuniones del Gabinete desde las elecciones

En la última semana, el Gobierno mantuvo tres reuniones de gabinete en apenas dos días, tras la dura derrota electoral en Buenos Aires. En esos encuentros participaron Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Gerardo Werthein, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y Luis Petri, además de los voceros Manuel Adorni y María Ibarzábal, y el asesor Santiago Caputo.

Se espera que Milei arribe a Buenos Aires en las próximas horas para encabezar el nuevo cónclave en Balcarce 50, aunque por ahora no trascendió el temario oficial.

