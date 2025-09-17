Milei convocó a una reunión de Gabinete en paralelo a la marcha y la sesión en el Congreso

El Presidente regresa de Paraguay para encabezar un nuevo encuentro con sus ministros a las 17 en Casa Rosada.

En medio de las movilizaciones y la sesión en el Congreso, Milei convocó a una reunión de Gabinete.

En una jornada de movilizaciones, el presidente Javier Milei convocó a las 17 horas a una reunión de gabinete en la Casa Rosada que coincidirá con la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará insistir con la ley de financiamiento a las universidades nacionales y al hospital Garrahan, y con la marcha masiva convocada frente al Congreso en rechazo a los vetos presidenciales.

El mandatario regresa de Paraguay, donde mantuvo una reunión con su par Santiago Peña y participó en foros con industriales.

Antes de partir de Asunción, Milei dio un discurso y recordó las críticas que recibió durante la campaña presidencial de 2023: “Decían que iba a cerrar universidades. No solo que no cerraron, sino que tenemos las cuentas al día y algunas no quieren ser auditadas. Sin embargo, nosotros seguimos poniendo fondos, y siguen asustando a la gente. Pasaron más de 20 meses en el poder y no lo hicimos".

Discurso del Presidente Javier Milei en la Sesión de Honor del Congreso Nacional de la República del Paraguay, ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia paraguaya. pic.twitter.com/bZZtdG6jhU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 17, 2025 Movilización masiva hacia el Congreso La convocatoria presidencial ocurre en simultáneo a la movilización de docentes, estudiantes y trabajadores de la salud, para la que el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un operativo con más de 1.100 efectivos en el perímetro del Congreso.

Según informó Noticias Argentinas, en el despliegue habrá 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 prefectos y 30 miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Desde temprano, camiones cisterna de Gendarmería y un vallado reforzado rodean el Parlamento.