17 de septiembre de 2025 - 15:09

Masiva Marcha Federal en el Congreso Nacional contra los vetos de Milei

La Cámara de Diputados debate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que varias agrupaciones marchan a favor de la norma.

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Foto:

JUAN VARGAS / NA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles, las calles que rodean al Congreso Nacional se llena de manifestantes. La Marcha Federal convocó a sindicatos, organizaciones políticas estudiantiles y sociales, además de jubilados que se hacen presentes para reclamar contra las últimas medidas del Gobierno.

Leé además

Comenzó la marcha universitaria en contra el veto de Milei al financiamiento universitario

Comenzó la marcha universitaria en contra el veto de Milei al financiamiento universitario

Por Redacción Sociedad
Marcha universitaria en Mendoza en defensa de la educación pública. Foto: Gentileza

¿Ir o no ir?: qué hará el radicalismo mendocino en la marcha universitaria

Por Jorge Yori

El eje central de la protesta es el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. La convocatoria coincide con la sesión que lleva adelante la Cámara de Diputados dentro del recinto, lo que suma tensión al clima en las inmediaciones.

La movilización cuenta con la participación de la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, entre otras agrupaciones. Los oradores apuntaron contra el ajuste y remarcaron la necesidad de sostener la organización en la calle.

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcha universitaria frente al Congreso. Foto: DAMIAN DOPACIO/NA

María Eugenia Martín en Aconcagua Radio: "Con este proyecto del gobierno, lo peor para la educación todavía está por venir"

Por Redacción
Familiares, amigos y vecinos marcharon en silencio por las calles de San Carlos para pedir justicia por Núñez.

Otra víctima fatal por alcohol al volante: lo dejaron tirado en la ruta y ahora marchan en pedido de justicia

Por Gisel Guajardo
Sorteo Quiniela de Mendoza. Foto ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre

Por Redacción Sociedad
maipu continua fortaleciendo el crecimiento economico con su fondo para el desarrollo emprendedor

Maipú continúa fortaleciendo el crecimiento económico con su Fondo para el Desarrollo Emprendedor

Por Redacción