Masiva Marcha Federal en el Congreso Nacional contra los vetos de Milei

La Cámara de Diputados debate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que varias agrupaciones marchan a favor de la norma.

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Este miércoles, las calles que rodean al Congreso Nacional se llena de manifestantes. La Marcha Federal convocó a sindicatos, organizaciones políticas estudiantiles y sociales, además de jubilados que se hacen presentes para reclamar contra las últimas medidas del Gobierno.

El eje central de la protesta es el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. La convocatoria coincide con la sesión que lleva adelante la Cámara de Diputados dentro del recinto, lo que suma tensión al clima en las inmediaciones.

La movilización cuenta con la participación de la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, entre otras agrupaciones. Los oradores apuntaron contra el ajuste y remarcaron la necesidad de sostener la organización en la calle.