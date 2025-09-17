Comenzó la marcha universitaria en contra el veto de Milei al financiamiento universitario

Minutos después de las 15 de este miércoles, empezó la concentración de alumnos y docentes en el ingreso al campus de la Universidad Nacional de Cuyo para la marcha universitaria en defensa de la educación pública.

Desde la UNCuyo , se movilizarán por las calles mendocinas en rechazo del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario , que se está debatiendo esta tarde en la Cámara de Diputados.

Con el correr de los minutos empezó a notarse un gran crecimiento de convocatoria en la entrada al campus. Con pancartas como "Sin educación no hay futuro" y "La universidad pública no es un gasto" , las distintas columnas comenzaron a movilizarse.

Desde allí, a partir de las 16, la columna se desplaza por esa misma arteria hacia el Este, para continuar por Juan B. Justo y luego por Avenida Las Heras hasta Mitre, donde doblará al sur para llegar a la Plaza Independencia.

En el orden de las columnas de la marcha va primero la asamblea universitaria, conformada por la Rectora, Vicerrector, miembros del Consejo Superior y directivos de facultades. Le sigue el frente de gremios universitarios y unidades académicas.

Marcha universitaria / UNCuyo Ramiro Gómez / Los Andes

Luego las organizaciones estudiantiles, representantes de la Salud Pública, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos y partidos políticos.

La marcha simultánea al debate legislativo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del que participa activamente la UNCuyo, y se desarrollará principalmente en Buenos Aires pero con réplicas a lo largo y ancho del país.

En nuestra provincia comenzará en el Campus Universitario de la UNCuyo y finalizará con un acto en Plaza Independencia. Está previsto que, tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, hagan uso de la palabra representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, y por último, cierren las autoridades de la Casa de Estudios.

Marcha Universitaria / UNCuyo Ramiro Gómez / Los Andes

Además, en las calles del centro distintos grupos de personas esperan para sumarse al trayecto de la marcha, junto a un gran despliegue policial donde el Ministerio de Seguridad asignó unos 300 efectivos, los cuales están apostados en las diferentes cuadras donde pasará la columna.

Por el momento la calzada de calle Juan B. Justo fue dividida en dos. Dependiendo de qué tan numerosa sea la marcha y el comportamiento, se contemplará la posibilidad de cortar todo el tránsito.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la idea es que la marcha se realice en paz para que el resto de los ciudadanos pueda continuar con sus actividades en un contexto de tranquilidad.