En medio de negociaciones de paz, Israel abrió fuego en Gaza y mató a al menos seis palestinos

El ejército de Israel confirmó hoy que sus fuerzas abrieron fuego contra un grupo de palestinos que se acercaron a las tropas en el norte de la Franja de Gaza , en un hecho que, según autoridades sanitarias, dejó al menos seis muertos .

Histórico acuerdo de paz: con Trump a la cabeza, se firmó el acuerdo de cese al fuego en Gaza

Hamás entregó solo 4 de los 28 cuerpos que tenía secuestrados: qué se sabe de los rehenes muertos en Gaza

De acuerdo con un comunicado militar, varios “sospechosos” fueron observados cruzando la llamada “línea amarilla” , que delimita las zonas controladas por Israel conforme al acuerdo de alto el fuego, y acercándose a las posiciones israelíes. El ejército calificó el hecho como una “violación del acuerdo” .

“Se intentó distanciar a los sospechosos. Estos no obedecieron y continuaron acercándose a las tropas, quienes abrieron fuego para eliminar la amenaza”, informó el comunicado castrense.

Las autoridades de salud de Gaza reportaron que seis palestinos murieron en dos incidentes distintos, cinco de ellos en el barrio de Shuja’iyya , en la ciudad de Gaza. Testigos afirmaron que las víctimas revisaban sus viviendas destruidas tras el alto el fuego cuando un dron israelí lanzó un misil .

Desde Hamás , el portavoz Hazem Qassem calificó los ataques como una “violación del acuerdo de alto el fuego” y pidió a los mediadores internacionales “supervisar el comportamiento de la ocupación y garantizar que cumpla sus compromisos” .

El alto el fuego, vigente desde el viernes pasado, fue resultado de negociaciones en Egipto que incluyeron un intercambio de prisioneros y medidas para reabrir los cruces fronterizos y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.

Según el acuerdo, Israel debía cesar los combates y retirar parcialmente sus tropas, mientras que Hamás liberaría a los rehenes restantes a cambio de la liberación de más de 2.000 prisioneros palestinos.

Por otro lado, la Defensa Civil de Gaza informó que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han recuperado más de 250 cuerpos, muchos de ellos en las calles y bajo los escombros. Las tareas de rescate se ven afectadas por la escasez de maquinaria pesada y por la presencia de municiones sin detonar en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con las autoridades locales, más de 10.000 personas permanecen atrapadas bajo los escombros, y el enclave continúa enfrentando una severa crisis humanitaria tras más de dos años de ofensiva israelí.

La guerra ha dejado al menos 67.869 muertos en Gaza, según los últimos datos del Ministerio de Salud del enclave, además de una devastación generalizada que mantiene a la población al borde de la hambruna.