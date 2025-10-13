Hamás entregó solo 4 de los 28 cuerpos que tenía secuestrados: qué se sabe de los rehenes muertos en Gaza

El grupo terrorista asegura haber entregado los cadáveres de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Perez. Israel adelantó que la identificación puede demorar hasta 48 horas.

Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas.

Este lunes, Hamás entregó solo 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos. Así lo había prometido como parte de un acuerdo de alto el fuego. El grupo terrorista asegura que son los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez.

Además, los cuerpos aún deben pasar por un proceso de identificación para verificar la identidad. Cabe recordar que en el pasado Hamás entregó cuerpos cambiados. En febrero envió un ataúd con la fotografía de Shiri Bibas, la argentina asesinada junto a sus pequeños hijos Kfri y Ariel, pero cuando los peritos hicieron su tarea encontraron el cadáver de otra mujer.

La decisión de Hamás de hacer una entrega menor a la pactada preocupa a los familiares de quienes aún permanecen desaparecidos. Mientras se producía el regreso de otros 20 rehenes vivos, las familias tomaron el accionar del grupo terrorista como una violación del acuerdo alcanzado.

De esta manera, el acuerdo contemplaba la devolución de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos en poder de Hamás. Sin embargo, días antes, el grupo terrorista había insinuado dificultades para localizar todos los restos en el plazo establecido.

Por su parte, la inteligencia israelí había anticipado que podrían recibirse entre siete y quince cuerpos, pero la cifra final fue aún menor. Según reportó Infobae, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff también había advertido a las familias sobre la complejidad de la recuperación de algunos cuerpos, destacando que el proceso podría enfrentar obstáculos logísticos y de localización.

"Incumplimiento de los compromisos" Israel Katz, ministro de Defensa israelí, acusó este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo de cese el fuego al entregar solo cuatro de los rehenes muertos. “El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, señaló el funcionario en su cuenta de X. “La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos“, aseguró el ministro. La misma denuncia sobre el incumplimiento del acuerdo había sido realizada por familiares de cautivos.