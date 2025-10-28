Israel denunció que los restos que entregó anoche Hamás son de un rehén ya enterrado.

En la noche del lunes, Hamás entregó restos de ciudadanos israelíes en el marco del acuerdo de paz, sin embargo, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu , confirmó que no pertenecen a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen en Gaza y que pertenecen a un cautivo que el ejército encontró en 2023 en la Franja y que ya fueron enterrados.

"Tras completar el proceso de identificación esta mañana, se descubrió que los restos que fueron devueltos anoche pertenecen al secuestrado Ofir Tzarfati, que fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación militar hace aproximadamente dos años. Se entregó un mensaje a su familia", dice el comunicado del mandatario israelí.

Según señalan, esto " constituye una clara violación del acuerdo ". Allí anunciaron una reunión entre con altos cargos donde decidirán las medidas a seguir.

La reunión está prevista para este martes, pero no comenzará hasta que Netanyahu termine de declarar ante el tribunal que lo juzga por corrupción, el cual se espera que acabe antes de lo previsto.

Según informó EFE, pertenecen a Tzarfati , un joven de 27 años que recibió un disparo y resultó herido cuando lo secuestraron el 7 de octubre de 2023 .

El 27 de noviembre, el Ejército israelí confirmó su muerte y el 1 de diciembre anunció que había recuperado su cuerpo de Gaza. El cadáver fue enterrado en Kiryat Ata, una ciudad localizada en el distrito de Haifa.

Israel, Gaza, rehén EFE

Su familia aseguró anoche que esperaban "con ilusión y esperanza que otra familia cerrara un círculo agonizante de dos años y trajera a su ser querido a casa para el entierro", sin embargo, fueron nuevamente "engañados".

"Es la tercera vez que nos vemos obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo. El círculo supuestamente se ‘cerró’ en diciembre de 2023, pero nunca se cierra del todo", concluye la familia.

Hace unos días Hamás aseguró que está teniendo dificultades para localizar a los cadáveres debido a las toneladas de escombros que hay en Gaza. Para apoyar la búsqueda de los cuerpos, Netanyahu aprobó la entrada de un equipo técnico egipcio y de personal de la Cruz Roja más allá de la línea amarilla.