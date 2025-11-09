9 de noviembre de 2025 - 19:27

Francia "no firmará" un acuerdo con el Mercosur, en defensa de sus agricultores

Así lo anunció la ministra de Agricultura de Francia a un medio de su país. "Los condenaría (a los agricultores)”, advirtió la funcionaria.

Francia insiste en que no firmará un Acuerdo Mercosur-UE que condene a sus agricultores.

Por Redacción

Francia “no firmará” un acuerdo comercial con los países sudamericanos que integran el Mercosur (Mercado Común del Sur). Annie Genevard, ministra de Agricultura de ese país, aseguró que de avanzar en ese sentido se “condenaría” a sus agricultores.

“Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, aseguró la ministra al periódico francés JDD. De esta manera, reafirmó las “líneas rojas” de su Gobierno.

Genevard pide una cláusula de salvaguarda agrícola para firmar el acuerdo. Se trata de medidas que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales europeas, además de un refuerzo de los controles sanitarios.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó esta semana que ve “perspectivas positivas” para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Cabe recordar que Macron se mostró el jueves en Brasil “bastante positivo” sobre la posibilidad de aceptar este acuerdo comercial, aunque afirmó mantenerse “vigilante”.

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.

