Ofrecen una millonaria suma de dinero por cuidar una mansión y dos perros: cuáles son los requisitos

Una familia de la exclusiva localidad de Chobham, en el condado de Surrey, lanzó una búsqueda laboral que sacudió las redes sociales. El ofrecimiento contempla un salario millonario a cambio de gestionar las tareas diarias de una mansión y cuidar a las dos mascotas del hogar.
La oferta de empleo, publicada por una familia descrita como amigable y práctica, captó la atención internacional debido a la elevada remuneración para tareas de mantenimiento doméstico. El salario base parte desde los 52.650 euros y escala según la experiencia demostrada por el candidato seleccionado.
Responsabilidades y gestión integral de la mansión
El trabajo requiere una dedicación de 40 horas semanales, generalmente de lunes a viernes, aunque se solicita cierta flexibilidad según las necesidades. A diferencia de otros empleos similares, los empleadores proveerán un automóvil para que el trabajador pueda desplazarse durante su jornada y cumplir con los recados necesarios.
El foco principal de la posición se divide en dos grandes áreas: el mantenimiento absoluto de la limpieza de la casa y el bienestar de los dos perros de la familia. Esto incluye caminatas diarias, alimentación y la supervisión constante de las mascotas, especialmente cuando los dueños se encuentren de viaje.
Sin embargo, el sueldo conlleva una carga de responsabilidad significativa. El candidato debe encargarse del lavado, planchado y la organización de los guardarropas de los cuatro hijos de la pareja, quienes tienen entre 12 y 22 años. También deberá coordinar con contratistas externos y realizar tareas básicas en el jardín.
Qué exigen los empleadores: requisitos para postularse
Durante los períodos de vacaciones escolares, el trabajo se vuelve más intenso en términos de logística. El empleado deberá actuar como chofer para trasladar a los hijos a sus diversas actividades deportivas, compras y compromisos sociales. Por este motivo, poseer una licencia de conducir con buen historial es un requisito innegociable.
La familia busca a alguien proactivo y capaz de trabajar de forma autónoma, sin necesidad de supervisión constante. Es indispensable contar con un dominio fluido del idioma inglés y, fundamentalmente, poseer el derecho legal para trabajar en el Reino Unido para poder aplicar.