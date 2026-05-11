Ofrecen una millonaria suma de dinero por cuidar una mansión y dos perros: cuáles son los requisitos

El puesto incluye el uso de un automóvil de la familia y un horario de 40 horas semanales, pero exige residencia legal en el Reino Unido y experiencia previa.

Un cifra millonaria es ofertada para quien decida cuidar de una mansión y dos perros en Reino Unido. ¿Lo harías?

Una familia de la exclusiva localidad de Chobham, en el condado de Surrey, lanzó una búsqueda laboral que sacudió las redes sociales. El ofrecimiento contempla un salario millonario a cambio de gestionar las tareas diarias de una mansión y cuidar a las dos mascotas del hogar.

La oferta de empleo, publicada por una familia descrita como amigable y práctica, captó la atención internacional debido a la elevada remuneración para tareas de mantenimiento doméstico. El salario base parte desde los 52.650 euros y escala según la experiencia demostrada por el candidato seleccionado.

Responsabilidades y gestión integral de la mansión El trabajo requiere una dedicación de 40 horas semanales, generalmente de lunes a viernes, aunque se solicita cierta flexibilidad según las necesidades. A diferencia de otros empleos similares, los empleadores proveerán un automóvil para que el trabajador pueda desplazarse durante su jornada y cumplir con los recados necesarios.

image El foco principal de la posición se divide en dos grandes áreas: el mantenimiento absoluto de la limpieza de la casa y el bienestar de los dos perros de la familia. Esto incluye caminatas diarias, alimentación y la supervisión constante de las mascotas, especialmente cuando los dueños se encuentren de viaje.

Sin embargo, el sueldo conlleva una carga de responsabilidad significativa. El candidato debe encargarse del lavado, planchado y la organización de los guardarropas de los cuatro hijos de la pareja, quienes tienen entre 12 y 22 años. También deberá coordinar con contratistas externos y realizar tareas básicas en el jardín.