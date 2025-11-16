Elecciones en Chile: Jeannette Jara sigue al frente por mínima ventaja sobre José Antonio Kast

Con el 5,96% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara lidera con el 26,4% contra el 25,1% de José Antonio Kast. Las autoridades destacaron que la jornada electoral se desarrolló con normalidad.

Jeannete Jara al momento de emitir su voto en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí.

El Servicio Electoral (ServEl) de Chile difundió su segundo parte oficial, que confirma a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, como la postulante más votada hasta el momento, aunque con una diferencia mínima sobre el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Con el 5,96% de las mesas ya escrutadas, Jara obtenía el 26,4% de los votos, mientras que Kast alcanzaba el 25,1%, un resultado que refleja una contienda altamente competitiva. En el primer reporte del organismo, cuando apenas se había computado el 1,6%, Jara registraba el 31,3%, seguida por Kast con el 23,27%.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara y el republicano José Antonio Kast Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.). NA / Xinhua Detrás de los dos principales contendientes se ubican Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Mientras avanzaba el escrutinio, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que los comicios se desarrollaron “dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad”. Además, remarcó el trabajo previo en la organización del proceso electoral.

“Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas”, afirmó en declaraciones a la prensa el funcionario.