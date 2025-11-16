Chile va a balotaje: Jara y Kast definen la presidencia el 14 de diciembre

Jeannette Jara ganó la primera vuelta pero sin superar el 50%, mientras José Antonio Kast sumó apoyo de candidatos de derecha. El balotaje del 14 de diciembre definirá dos visiones opuestas de país.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Las elecciones presidenciales de Chile derivaron este domingo en un escenario de fuerte polarización, donde la candidata oficialista Jeannette Jara y el referente republicano José Antonio Kast quedaron como los dos competidores que definirán la presidencia en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

Para evitar una segunda vuelta era necesario superar el 50% de los votos, un umbral que ninguno de los postulantes alcanzó. Jara, exministra del Trabajo y representante del bloque de izquierda, terminó en primer lugar, aunque sin los sufragios suficientes para convertirse de inmediato en la sucesora del presidente Gabriel Boric.

De cara al balotaje, Kast aparece en una posición competitiva, ya que comenzó a recibir el respaldo de otros candidatos de derecha, entre ellos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, lo que podría fortalecer su caudal electoral.

El resultado del 14 de diciembre enfrentará dos proyectos de país claramente distintos. Una victoria de Jara implicaría una profundización del enfoque progresista, con mayores políticas sociales, ampliación de derechos laborales y un estilo de gestión alejado de posturas autoritarias. En cambio, un triunfo de Kast significaría un giro hacia la derecha, con una agenda centrada en seguridad pública, controles migratorios más estrictos y un perfil político conservador.

La fecha del balotaje se presenta así como un punto decisivo para el rumbo político de Chile, con una ciudadanía que deberá elegir entre dos visiones contrastadas sobre el futuro del país.