Chile, presidenciales 2025: Kast y Jara disputarán dos modelos opuestos de país

Con el 83 % de las mesas escrutadas, Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025, con más del 26,7 % de los votos contra el 24,1% de José Antonio Kast.
Ningún candidato alcanzó el 50 %, en un clima de polarización que se definirá el 14 de diciembre. El panorama de Chile de cara al balotaje.
Cómo se esperaba, ningún candidato alcanzó el 50 % de los votos, por lo que el 14 de diciembre será la segunda vuelta entre la candidata de Boric, Jeannette Jara y el conservador liberal Kast.
Lo que las encuestas no pudieron identificar, fue el "sorpresivo" tercer lugar, con más del 19,4 % de los votos, para el Independiente Franco Parisi y el cuarto para Johannes Kaiser con el 13,9 %. Por su parte, la ex ministra de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, tenía poco más del 13 % de los votos. Los demás candidatos no alcanzaron el 3 % de los votos.
Con el foco de debate puesto, principalmente, en Seguridad y Migración, los trasandinos podrían dar un giro hacia la derecha teniendo en cuenta que Kaiser y Matthei le brindarían el apoyo a Kast, en la segunda vuelta.
El desafío para la izquierda de Jara y Boric no es imposible, pero si muy difícil dado que el techo de crecimiento es bajo en un marco global donde la mayoría de los oficialismos han sido derrotados en la pos pandemia, con Emmanuel Macron como principal excepción.
Más de 15.6 millones de chilenos están habilitados para definir el 14 de diciembre que rumbo toma su país, en una región Latinoamérica que ha crecido la derecha pero que sus dos principales economías, Brasil y México, se encuentran en la centro izquierda.
El dialogo, la institucionalidad y la capacidad de gestión asociada, van a ser determinantes para el futuro de la región. Veremos si sus representantes estarán a la altura.