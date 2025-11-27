El Colegio de Arquitectos de Mendoza solicitó informes técnicos de obras públicas locales

El Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) , que funciona como órgano consultivo y asesor del Estado, ha puesto el foco en el seguimiento de obras y proyectos públicos que tienen un impacto en el ambiente y el desarrollo urbano de la provincia. Los Andes tuvo acceso a un documento desarrollado por la entidad que solicitó información técnica sobre estas obras.

Guillermo Pensado en Aconcagua Radio: "La minería es una oportunidad de desarrollo moderna y sostenible"

El consumo sigue sin repuntar: las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings cayeron en septiembre

El CAMZA ha mantenido reuniones con diversas reparticiones públicas relacionadas con Ambiente, Parques y Transporte y está realizando un análisis detallado de los proyectos de remodelación y edilicios previstos en el área del Parque General San Martín y su entorno.

El estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ubicado en el Parque General San Martín. / Los Andes

Entre las obras que se encuentran en evaluación se destacan:

El seguimiento busca verificar que se cumplan las normativas vigentes , entre ellas la Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente , la Ley 6394 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental , y las normas municipales de edificación y uso del suelo.

La actuación del Colegio, respaldada por la Ley 5350 , busca favorecer el cumplimiento de las reglamentaciones y asegurar la observancia de la normativa ambiental vigente.

En este marco, el Colegio presentó dos notas:

Una dirigida al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez .

. Otra a la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.

Al Municipio, el CAMZA recordó la vigencia del Registro Municipal de Profesionales Individuales en Estudios de Impacto Ambiental y solicitó una adecuada orientación a los matriculados para evitar inconvenientes en los trámites ambientales. Esto se debe a que la incumbencia de los arquitectos contempla el planeamiento estratégico ambiental y urbano, y la evaluación de impacto ambiental.

El Colegio también otorga certificados profesionales para arquitectos que actúan como Responsables de la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental , que incluyen Informes Ambientales y Manifestaciones Generales de Impacto Ambiental (MGIA) , entre otros.

Transformación del transporte en Mendoza

El CAMZA presentó una serie de propuestas técnicas ambiciosas al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el objetivo de optimizar y modernizar el sistema de transporte público en el Área Metropolitana. La entidad, a través de su Observatorio Urbano, acercó iniciativas clave para mejorar el Metrotranvía, reorganizar la red de colectivos e impulsar el uso de energías limpias.

La reunión se enmarca en el rol del CAMZA como órgano consultivo en desarrollo urbano y territorial, utilizando como base los resultados del Foro Urbanístico del Área Metropolitana 2024, que se centró en “Transporte Público y Estacionamiento”.

Ejes de la propuesta: mayor capacidad y cobertura

La reunión contó con la participación de la Arq. Leticia Martínez, presidenta del CAMZA, y el Arq. Sergio M. Rizzo, responsable del Observatorio Urbano, quienes se encontraron con el Ministro Natalio Mema y otros funcionarios provinciales.

Evolución hacia un Tren Urbano

El CAMZA planteó la posibilidad de hacer evolucionar el actual sistema de Metrotranvía hacia un Tren Urbano metropolitano, buscando una mayor capacidad de transporte y una mejor integración territorial. Esta visión acompaña obras en marcha como el Tren de Cercanías, la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y las nuevas intervenciones sobre el Acceso Este.

Nueva Línea para Guaymallén: Se propuso la creación de una nueva traza de Metrotranvía por el lateral norte del Acceso Este, con el fin de ampliar la cobertura del servicio y acompañar el desarrollo urbano de Guaymallén, uno de los departamentos con mayor demanda de movilidad.

Se propuso la creación de una nueva traza de Metrotranvía por el lateral norte del Acceso Este, con el fin de ampliar la cobertura del servicio y acompañar el desarrollo urbano de Guaymallén, uno de los departamentos con mayor demanda de movilidad. Optimización de la Red de Colectivos

El Observatorio Urbano propuso una reorganización del sistema de colectivos para derivar parte de la demanda hacia el futuro Tren Urbano. Estas medidas buscan reducir costos operativos y subsidios, disminuir los kilómetros recorridos por la flota, bajar la huella de carbono y generar nuevas oportunidades de inversión privada en infraestructura, alineándose con el Plan de Transporte 2030.

Inclusión de Energías Renovables

Una iniciativa central es la incorporación de energía solar para abastecer los sistemas de transporte eléctrico actuales y futuros, a partir de licitaciones públicas con inversión privada. Esta solución apunta a bajar el costo del kWh, garantizar estabilidad energética y apoyar la transición hacia un sistema más sustentable.